Mráz sevře Česko. Noční teploty klesnou až k minus 16 stupňům

  6:46
Česko se probudilo do mrazivého rána a jinak tomu nebude ani v průběhu týdne. Noční teploty budou na velké části území klesat pod -10 °C, v nejchladnějších lokalitách bude i -16 °C. I denní teploty budou pod nulou. Slunečné počasí se vyskytne pouze ojediněle, ve čtvrtek pak přijde oteplení a sněhové srážky. Víkendové počasí pak bude opět mrazivé, ale ne tak výrazně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Dnes (v pondělí) bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách výjimečně vyskytnou mrznoucí mlhy. Zpočátku dne zejména na západě a severu, postupně i jinde poroste oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem -6 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -8 °C. Povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V noci na úterý bude jasno až polojasno, místy k ránu se zvětšenou oblačností. Teploty klesnou na -7 až -12 °C, při uklidnění větru a sněhové pokrývce až kolem -14 °C. Zafouká slabý proměnlivý do 4 m/s.

V úterý přes den bude polojasno až jasno. Během dne se na většině území objeví zvětšená oblačnost a na severozápadě může slabě sněžit. Nejvyšší teploty v rozmezí -7 až -2 °C. Povětrností situace bude srovnatelná s tou noční.

Ve středu očekává Český hydrometeorologický ústav polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízkou oblačnost. Zejména v jihovýchodní polovině území hrozí oblačno až zataženo. Ojediněle slabě zasněží. Nejnižší noční teploty klesnou pod -10 až -15 °C, při zvětšené oblačnosti kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na -7 až -2 °C. Vanout bude slabý jihozápadní vítr, na jihovýchodě mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

Ve čtvrtek čekají meteorologové polojasno, zpočátku místy, od západu se postupně na celém území zatáhne. Zejména v Čechách místy občas zasněží. Nejnižší noční teploty klesnou na -11 až -16 °C, při velké oblačnosti kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty se naopak budou pohybovat kolem -5 až 0 °C. Foukat bude mírný jihozápadní, ve východní polovině území severozápadní vítr 2 až 5 m/s.

V pátek předpokládá ČHMÚ oblačno až zataženo, občasné sněhové přeháňky, v nižších a přechodně i ve středních polohách smíšené nebo dešťové srážky, ojediněle mohou být i mrznoucí. Nejnižší noční teploty budou kolem +2 až -3 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem -5 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vystoupají na 0 až 5 °C, na Moravě a ve Slezsku -4 až +1 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

Oblačno až zataženo, občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nižších a přechodně i ve středních polohách smíšené nebo dešťové srážky, ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem -5 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, na Moravě a ve Slezsku -4 až +1 °C.

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

5. ledna 2026  6:46

Trump zpochybnil „útok“ na Putinovu rezidenci. Podle něj se nestal

Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...

Americký prezident Donald Trump zpochybnil ruské tvrzení, že Ukrajina zaútočila drony na rezidenci Vladimira Putina. Podle něj k žádnému takovému úderu nedošlo a Moskva si incident vykládá účelově....

5. ledna 2026  6:36

Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek

Útok USA na venezuelský Caracas v noci na sobotu 3. ledna 2026. Při něm byl...

Při sobotním americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb. Na pondělí a úterý kubánská vláda vyhlásila dva dny smutku s tím, že informace ohledně...

5. ledna 2026  4:24,  aktualizováno  6:21

Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se schází poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projedná své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po parlamentních...

5. ledna 2026

SPŠ Tábor je vždy o krok napřed

SPŠ Tábor je vždy o krok napřed

Počátkem tohoto školního roku SPŠ strojní a stavební Tábor slavnostně otevřela novou budovu pro praktickou výuku, kterou lze díky přístrojovému vybavení označit za jedno z nejmodernějších...

5. ledna 2026

Čekání jako součást zážitku. Proč jsou lidé ochotní stát na jídlo dlouhé fronty

Kvůli snímku s krabičkou hranolek jsou lidé ochotní stát ve frontě i 20 minut....

Gastronomicky orientovaný cestovní ruch celosvětově stále roste, a to především díky sociálním sítím. Na TikToku a Instagramu se zviditelnění dočkalo již mnoho dříve neznámých podniků. Z dlouhých...

5. ledna 2026

Studenti z plzeňského SOUE umí vzít za práci

Studenti z plzeňského SOUE umí vzít za práci

Střední odborné učiliště elektrotechnické sídlící ve Vejprnické ulici v Plzni se řadí se svým zaměřením mezi špičky. Propracovaný systém vzdělávání a rozvíjení odborných a jazykových dovedností...

5. ledna 2026

Velký mzdový průzkum. Firmy letos zaměstnancům přidají tři až pět procent

ilustrační snímek

Většina firem svým zaměstnancům na mzdách s novým rokem přilepšila, i když o něco méně než loni. Vyplývá to z velké ankety, kterou redaktoři iDNES.cz provedli mezi podniky ve všech krajích. Firmy...

5. ledna 2026

Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají...

4. ledna 2026  15:41,  aktualizováno  22:36

Švýcarské úřady znají totožnost všech obětí požáru v Crans-Montaně

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

Švýcarské úřady identifikovaly zbývajících 16 obětí novoročního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana a nyní už znají totožnost všech 40 lidí, kteří při tragédii zahynuli. Oznámila to...

4. ledna 2026  13:04,  aktualizováno  21:31

USA potřebují Grónsko, řekl Trump. Pohrozil i venezuelské viceprezidentce

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago 3. ledna 2026

Šéf Bílého domu Donald Trump v rozhovoru s magazínem The Atlantic uvedl, že Spojené státy potřebují Grónsko. Znovu tím otevřel téma strategického ostrova, který je autonomní součástí Dánska a patří...

4. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  21:12

EU po Trumpově útoku na Venezuelu vyzývá ke klidu. Prohlášení nepodpořila jediná země

Sídlo EU v Bruselu. (20. 6. 2018)

Evropská unie po americké vojenské intervenci ve Venezuele vyzvala všechny zúčastněné strany ke klidu a zdrženlivosti, aby se předešlo další eskalaci napětí. Zároveň apeluje na hledání mírového a...

4. ledna 2026  21:03

