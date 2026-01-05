Dnes (v pondělí) bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách výjimečně vyskytnou mrznoucí mlhy. Zpočátku dne zejména na západě a severu, postupně i jinde poroste oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem -6 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -8 °C. Povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V noci na úterý bude jasno až polojasno, místy k ránu se zvětšenou oblačností. Teploty klesnou na -7 až -12 °C, při uklidnění větru a sněhové pokrývce až kolem -14 °C. Zafouká slabý proměnlivý do 4 m/s.
V úterý přes den bude polojasno až jasno. Během dne se na většině území objeví zvětšená oblačnost a na severozápadě může slabě sněžit. Nejvyšší teploty v rozmezí -7 až -2 °C. Povětrností situace bude srovnatelná s tou noční.
Ve středu očekává Český hydrometeorologický ústav polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízkou oblačnost. Zejména v jihovýchodní polovině území hrozí oblačno až zataženo. Ojediněle slabě zasněží. Nejnižší noční teploty klesnou pod -10 až -15 °C, při zvětšené oblačnosti kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na -7 až -2 °C. Vanout bude slabý jihozápadní vítr, na jihovýchodě mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
Ve čtvrtek čekají meteorologové polojasno, zpočátku místy, od západu se postupně na celém území zatáhne. Zejména v Čechách místy občas zasněží. Nejnižší noční teploty klesnou na -11 až -16 °C, při velké oblačnosti kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty se naopak budou pohybovat kolem -5 až 0 °C. Foukat bude mírný jihozápadní, ve východní polovině území severozápadní vítr 2 až 5 m/s.
V pátek předpokládá ČHMÚ oblačno až zataženo, občasné sněhové přeháňky, v nižších a přechodně i ve středních polohách smíšené nebo dešťové srážky, ojediněle mohou být i mrznoucí. Nejnižší noční teploty budou kolem +2 až -3 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem -5 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vystoupají na 0 až 5 °C, na Moravě a ve Slezsku -4 až +1 °C.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Oblačno až zataženo, občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nižších a přechodně i ve středních polohách smíšené nebo dešťové srážky, ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem -5 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, na Moravě a ve Slezsku -4 až +1 °C.