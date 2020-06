Hladiny toků se zvyšují. Na Havlíčkobrodsku evakuovali dětský tábor

Meteorologové varují před povodněmi na Chrudimce a Novohradce. „Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě,“ uvedl v pondělí dopoledne Český hydrometeorologický ústav.

Lidé by podle něj v těchto lokalitách měli počítat například s uzavřením mostů, vyvarovat se koupání, sjíždění na lodi a parkovat auta dál od toků.

Lodrantka v Dolní Rovni a Ředický potok v Dolních Ředicích na Pardubicku dosáhly nejvyššího povodňového stupně. Ředický potok se vylil z břehů. V Dolních Ředicích byla na žádost místostarostky Ivany Pokorné vyhlášena zátopová vlna, obyvatelstvo dostalo varování, uvedla pro ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.



Kvůli silným dešťům měli hasiči v Pardubickém kraji do osmé hodiny ranní desítky výjezdů, jen v Holicích a okolí dvanáct kvůli rozvodněným říčkám. Odčerpávají vodu ze zatopených sklepů rodinných domů.

Nejnižšího prvního povodňového stupně dosáhla právě Novohradka v Luži a Loučná v Cerekvici. Podle podniku Povodí Labe se očekává dosažení prvního a druhého stupně povodňové aktivity v povodí Orlice, Loučné, Novohradky a Chrudimky. Nelze však vyloučit vyšší stupně.

Na Vysočině evakuovali dětský tábor

První povodňový stupeň na Vysočině platí na pěti místech Svratky, Sázavy a Doubravy. Hasiči kvůli stoupání Doubravy evakuovali dětský tábor u Libice nad Doubravou.

Na několika místech čerpali vodu z domů a odklízeli stromy ze silnic. V Havlíčkově Brodě zatopila voda tunel pod železniční tratí.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Kvůli počasí měli hasiči na Vysočině asi patnáct výjezdů. Například ve Velké Losenici odčerpávali vodu v budově zdravotnického střediska. V neděli kolem sedmé hodiny večerní vyjeli do Dešova na Třebíčsku, kde přetekl rybník. Hasiči zajistili odpuštění rybníka a v obci pročistili kanály a uklízeli naplavené bláto ze silnice.



Podle meteorologů se bude oblačnost na Vysočině odpoledne od západu částečně protrhávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 18 až 21 stupni Celsia. V některých částech Vysočiny by podle výstrahy meteorologů mohly hladiny řek stoupat až do úterního poledne.

V Jihočeském kraji stoupla Malše

Malše a Polečnice v Jihočeském kraji překročily na některých místech první povodňový stupeň. Způsobil to silný déšť, který v noci na pondělí a v ranních hodinách region zasáhl. Postupně by během pondělí mělo přestat pršet a stav řek se následně vrátí do normálu, řekla Kateřina Štěrbová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň překročila Malše v Kaplici, kde je nyní výška hladiny 126 centimetrů. Za posledních 24 hodin se tam zvedla o 80 centimetrů. Brzy dopoledne stoupla hladina Malše i v Pořešíně, kde rovněž překonala první stupeň povodňové aktivity.

Podle Štěrbové by se už jinde v kraji neměly toky zvednout. Dodala, že nejvíce srážek na jihu Čech zaznamenali meteorologové v posledních hodinách v Novohradských horách, kde spadlo až 50 milimetrů vody.

Kněžná v Rychnově: první povodňový stupeň

Hladina řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou po silných nočních deštích vystoupala v pondělí ráno na první povodňový stupeň. Povodí Labe čeká kvůli pokračujícímu dešti vzestupy i na dalších řekách v povodí horního Labe a Orlice.

V Pardubickém kraji se čeká na vzestupy hladin Loučné, Novohradky a Chrudimky. Vyloučit nelze dosažení až třetích povodňových stupňů. ČTK tom informoval vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

„Aktuálně evidujeme na většině území srážky s úhrny do 30 litrů na metr čtvereční, ve východních Čechách a na Vysočině pak do 45 až 50 litrů na metr čtvereční,“ uvedl Petr.

Další vydatné srážky na severovýchodě Čech by mohly dosáhnout 20 až 30 litrů vody na metr čtvereční, ojediněle i více. Po minulých deštích je území nasycené vodou.

Kněžná v Rychnově nad Kněžnou hranici prvního povodňového stupně ve výši 100 centimetrů překročila v 06:00 hodin. Po 08:30 byla na úrovni 127 centimetrů, což je tři centimetry pod hranicí druhého povodňového stupně. Výrazné vzestupy hladin, dosud bez povodňových stupňů, ráno vykazovaly také Orlice v Týništi nad Orlicí a Divoká Orlice v Kostelci nad Orlicí.