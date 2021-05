Vítr potrápí celé Česko. Stromy už padaly ve středních a severních Čechách

Déšť, který zasáhl v noci na neděli Česko, zatím zvedl hladinu dvou říček na povodňovou aktivitu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu však výstraha nadále platí a krátkodobě se mohou zvednout i jiné toky.

„V tuto chvíli je překročena povodňová aktivita pouze ve dvou profilech - v Hořovicích Červený potok a v Jesenici - Kocandě tok Botič. Nelze vyloučit, že v některých oblastech může dojít ke krátkodobému překročení na jiných profilech, očekává se ale jen první stupeň,“ řekl iDNES.cz Stanislav Racko z Českého meteorologického ústavu.

Srážky dle meteorologů již na území slábnou. Odpoledne a večer bude pršet už jen na severu Česka.

Druhou výstrahu, kterou v sobotu ČHMÚ zveřejnil, byla na silný vítr. Tato výstraha se týká jen jižní Moravy a Vysočiny.

„Vítr bude zesilovat na celém území, ale hranici na vydání výstrahy pravděpodobně překročí na Vysočině a v Jihomoravském kraji,“ upřesnil Racko.

Hasiči těchto dvou krajích zatím kvůli počasí vyjížděli jen v jednom případě a to konkrétně k Humpolci v neděli brzo ráno.

„V 5:40 jsme odstraňovali strom na silnici u Humpolce, jinak je na Vysočině klid,“ řekla iDNES.cz mluvčí hasičů z Kraje Vysočina Petra Musilová.

Středočeští hasiči od rána mají osmnáct výjezdů v souvislosti s počasím. „K ránu a během celého dopoledne máme výjezdy. Máme deset událostí co se týče popadaných stromů přes pozemní komunikace. Kvůli vodě jsme vyjeli k osmi případům,“ řekla iDNES.cz jejich mluvčí Tereza Fliegerová.

Hasiči v Ústeckém kraji ráno vyjížděli na šest míst v kraji, kde odstraňovali spadané stromy a větve. „V Litvínově spadla větev na vozidlo. V Jirkově - Červeném Hrádku strhl strom elektrické dráty. Na vozovku spadly stromy také v Hošťce, Petrovicích, Chlumci a v Žatci u teplárny,“ uvedli na svém Twitteru.

Pražští hasiči přes noc kvůli počasí vyjeli pouze ke dvěma případům. „Měli jsme jen případ, kde neodtékala dešťová voda a tekla částečně do domu. Dále hasiči vyjeli k domu, kam tekla voda střechou. Tam jsme to nedokázali provizorně opravit, musí si to udělat majitel. Nyní jedeme k vyvrácenému stromu,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Šumperští hasiči kvůli předpovědi počasí v sobotu připravovali protipovodňová opatření na řece Desná, kde probíhají stavební úpravy koryta. V Olomouckém kraji je nicméně klid. „Zatím nemám žádnou informaci, že bychom vyjížděli k případům v souvislosti s počasím,“ řekl iDNES.cz jejich mluvčí Radek Buryánek.