Mráz, sníh a vítr. Na Silvestra a Nový rok bude pořádná zima

Bude také větrno, a tak lze očekávat tvorbu sněhových jazyků a na horách také závějí. Meteorologové varují před vznikem nebezpečných situací na horách. Na Nový rok by mělo slunce svítit opět o něco více a sněžit méně. I vítr bude přechodně slabší. V dalších dnech lze pak očekávat počasí s velkou oblačností a sněžením.
V pondělí bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Od severu pozvolna přibývání oblačnosti až na zataženo, na jihu a jihozápadě území až večer. Postupně místy, zejména v severní polovině území občasné sněžení, pod 300 m i déšť se sněhem nebo déšť. Na severu zpočátku ojediněle i srážky mrznoucí. Nejvyšší teploty -1 až +4 °C, v 1 000 m na horách kolem -2 °C, na Šumavě až +3 °C.
V noci na úterý bse zatáhne, na většině území dorazí občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m zpočátku i srážky smíšené. Od severu postupně ubyde srážek a v severní polovině území k ránu i oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejnižší teploty klesnou k 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru až -7 °C. Mírný severozápadní až severní vítr zavane rychlostí 3 až 7 m/s.
V úterý přes den se vyjasní, zpočátku zejména na jihu, během dne se místy i jinde zvětší oblačnost. Ojediněle přijdou sněhové přeháňky nebo sněžení, zejména na horách. Odpoledne a navečer srážkek ještě přibyde. Nejvyšší teploty vystoupají k -3 až +1 °C. Mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr bude foukat se sílou 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Na přelomu roku přijde zima. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje
Na Silvestra očekávají meteorologové zataženo až oblačno, zpočátku místy polojasno. Od severozápadu občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m přechodně i srážky smíšené. Na horách trvalejší sněžení. Večer srážek ubyde. Nejnižší noční teploty klesnou k -3 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou -2 až +2 °C. Mírný severozápadní, během dne většinou čerstvý západní vítr dorazí se sílou 5 až 10 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).
Na Nový rok přijde oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Zpočátku místy, během dne postupně jen ojediněle sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m přechodně i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až -5 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru i na -8 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou -3 až +2 °C. Mírný západní, postupně jihozápadní vítr 2 až 6 m/s bude během dne místy zesilovat na čerstvý 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V pátek se zatáhne, místy dorazí občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m i srážky smíšené. Na horách se vyskytne sněžení četnější. Nejnižší noční teploty spadnou na 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti na -6 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -2 až +3 °C. Čerstvý jihozápadní vítr 5 až 10 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Od následující soboty do pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nížinách přechodně i srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty klesnou k 0 až -5 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru na -7 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou -3 až +2 °C.