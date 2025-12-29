Mráz, sníh a vítr. Na Silvestra a Nový rok bude pořádná zima

Autor:
  7:29
Nový týden započne na většině míst slunečným počasím. V pondělí se ovšem od severu začne zatahovat. Postupně se přidají i srážky, mohou přijít ve formě sněžení i v nížinách i deště. Ustanou v úterý ráno, od kdy budou pokračovat jen ojediněle. Více sněžení by měl přinést Silvestr.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, ČTK

Bude také větrno, a tak lze očekávat tvorbu sněhových jazyků a na horách také závějí. Meteorologové varují před vznikem nebezpečných situací na horách. Na Nový rok by mělo slunce svítit opět o něco více a sněžit méně. I vítr bude přechodně slabší. V dalších dnech lze pak očekávat počasí s velkou oblačností a sněžením.

V pondělí bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Od severu pozvolna přibývání oblačnosti až na zataženo, na jihu a jihozápadě území až večer. Postupně místy, zejména v severní polovině území občasné sněžení, pod 300 m i déšť se sněhem nebo déšť. Na severu zpočátku ojediněle i srážky mrznoucí. Nejvyšší teploty -1 až +4 °C, v 1 000 m na horách kolem -2 °C, na Šumavě až +3 °C.

V noci na úterý bse zatáhne, na většině území dorazí občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m zpočátku i srážky smíšené. Od severu postupně ubyde srážek a v severní polovině území k ránu i oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejnižší teploty klesnou k 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru až -7 °C. Mírný severozápadní až severní vítr zavane rychlostí 3 až 7 m/s.

V úterý přes den se vyjasní, zpočátku zejména na jihu, během dne se místy i jinde zvětší oblačnost. Ojediněle přijdou sněhové přeháňky nebo sněžení, zejména na horách. Odpoledne a navečer srážkek ještě přibyde. Nejvyšší teploty vystoupají k -3 až +1 °C. Mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr bude foukat se sílou 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Na přelomu roku přijde zima. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje

Na Silvestra očekávají meteorologové zataženo až oblačno, zpočátku místy polojasno. Od severozápadu občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m přechodně i srážky smíšené. Na horách trvalejší sněžení. Večer srážek ubyde. Nejnižší noční teploty klesnou k -3 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou -2 až +2 °C. Mírný severozápadní, během dne většinou čerstvý západní vítr dorazí se sílou 5 až 10 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

Na Nový rok přijde oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Zpočátku místy, během dne postupně jen ojediněle sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m přechodně i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až -5 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru i na -8 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou -3 až +2 °C. Mírný západní, postupně jihozápadní vítr 2 až 6 m/s bude během dne místy zesilovat na čerstvý 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové a ukázali, kde bude sněžit

V pátek se zatáhne, místy dorazí občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m i srážky smíšené. Na horách se vyskytne sněžení četnější. Nejnižší noční teploty spadnou na 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti na -6 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -2 až +3 °C. Čerstvý jihozápadní vítr 5 až 10 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Od následující soboty do pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nížinách přechodně i srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty klesnou k 0 až -5 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru na -7 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou -3 až +2 °C.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Témata: sníh, Nový rok

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Mráz, sníh a vítr. Na Silvestra a Nový rok bude pořádná zima

Lyžařskou sezonu 2025/2026 v Česku zahájili jako první v Jeseníkách opět ve...

Nový týden započne na většině míst slunečným počasím. V pondělí se ovšem od severu začne zatahovat. Postupně se přidají i srážky, mohou přijít ve formě sněžení i v nížinách i deště. Ustanou v úterý...

29. prosince 2025  7:29

Nejméně 13 lidí zahynulo při vykolejení vlaku v Mexiku. Stovka zraněných

V Mexiku vykolejil osobní vlak. (29. prosince 2025)

Nejméně 13 lidí zahynulo a dalších zhruba stovka je zraněná při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca. Většina cestujících pak vyvázla bez zranění. Linka svou trasou propojuje pobřeží Tichého...

29. prosince 2025  7:02

Po srážce s lyžařem v Rakousku utrpěl zranění český snowboardista

V rakouském areálu Hochficht mají 160 sněžných děl.

V rakouské lyžařském středisku Hochficht (Smrčina) na pomezí s Českem a Německem utrpěl v neděli zranění v obličeji český snowboardista. Čech se srazil s jiným lyžařem, informovala agentura APA.

29. prosince 2025  6:57

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Použije i ostrou municí, oznámila

Čína spustila vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu. (29. prosince 2025)

Vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu dnes oznámila Čína. Ostrov dlouhodobě považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže střelba ostrou municí. Tchaj-wan v reakci...

29. prosince 2025  6:28

V cestě k míru na Ukrajině nastal pokrok, oceňuje jednání Leyenová i další

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Na nedělním jednání prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s hlavou Ukrajiny Volodymyrem Zelenským na Floridě nastal pokrok v mírovém jednání. Přinejmenším to na síti X napsala šéfka Evropské...

29. prosince 2025  6:23

Sláva prodlouženým víkendům! Jak si v roce 2026 vzít dovolenou a mít 61 dnů volna

Ilustrační snímek

Na prodloužené víkendy bude rok 2026 maximálně štědrý. Na pracovní dny blízko víkendu vycházejí oba květnové svátky, jeden červencový a dva podzimní. Jak si naplánovat 20 dnů dovolené a mít 56 dnů...

29. prosince 2025

Brno sjednotilo formuláře na obecní byty, od ledna bude možné žádat i online

ilustrační snímek

Co městská část Brna, to jiný formulář žádosti o obecní byt. Opakované vypisování totožných údajů ale žadatelům od ledna skončí. Navíc Brno umožní podávat žádost o byt, kterých vlastní přes 28 tisíc,...

29. prosince 2025  5:56

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

29. prosince 2025

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Trump označil schůzku se Zelenským za báječnou. Jsme blíž míru, věří

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Možná mírová dohoda se podle prezidenta Spojených států Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Oznámil to po ostře sledované schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským ve floridském...

28. prosince 2025  17:31,  aktualizováno  29. 12.

Gambling, nebo investice? Hranice se v digitálním světě rychle rozplývají

ilustrační snímek

Mobilní aplikace dnes umožňují sázet na cokoli – na výsledek fotbalového zápasu, volby i vývoj ceny akcií v příštích hodinách. Odborníci se shodují, že rozdíl mezi investováním a hazardem nikdy nebyl...

29. prosince 2025

Dražší, ale čerstvé a s pocitem domova. V Británii probíhá tichá potravinová revoluce

Premium
Pohled na vánoční trh na Trafalgar Square v oblasti West End v Londýně. (2....

Od naší spolupracovnice v Británii Místo do dálav upřou oči do vedlejší ulice, blízké vesnice či nedalekého farmářského obchodu. To, co se za covidu stalo nutností, nejen přežilo, ale přerostlo ve výrazný trend: Británie jede na...

29. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.