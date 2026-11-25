„Celkové množství sněhu v oblastech s výstrahou bude 3 až 10 centimetrů, na jihu, jihovýchodě a severovýchodě území 8 až 20 centimetrů sněhu. Hlavně odpoledne a večer může být sněžení přechodně intenzivnější s intenzitou kolem dvou centimetrů za hodinu,“ uvádí ve výstraze.
|
Výstraha na intenzivní sněžení. Mapa ukazuje, kde napadne až 15 centimetrů
Vysoký stupeň nebezpečí platí od čtvrtečních 10 hodin do pátečních šesti hodin ráno pro části Jihočeského kraje, Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje. Od čtvrtečních 17 hodin do pátečního poledne se pak týká Jesenicka a Moravskoslezského kraje.
Nižší stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili také pro další oblasti. Výstraha se vztahuje například na Prahu, části Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje, Pardubický kraj a některé oblasti Vysočiny a Olomouckého kraje.
Podle odborníků půjde o první výraznější sněžení letošní zimy, které může výrazně zkomplikovat dopravu. „Silnice a další komunikace budou hůře sjízdné, řidiči musí počítat s delší dobou jízdy i sníženou viditelností,“ varují.
Sněžení má během noci na pátek od jihozápadu postupně slábnout. Meteorologové doporučují omezit cestování a sledovat aktuální dopravní informace. Řidiči by měli vyjíždět jen v nutných případech a přizpůsobit jízdu stavu vozovky.