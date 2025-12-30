Na přelomu roku napadne až patnáct centimetrů sněhu, přidá se silný vítr

Od silvestrovského dopoledne do novoročního rána napadne v oblasti od Karlovarska až po Krkonoše až 15 centimetrů sněhu. Z toho většina má napadnout ve středu odpoledne a večer. Výstrahy platné napříč Českem se týkají také tvorby sněhových jazyků zejména na horských silnicích za silného větru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ve středu 31. prosince dle meteorologů přejde v průběhu dne ze severozápadu přes naše území Česka další studená fronta. V následujících dnech pak bude ze Severního moře postupovat zvolna přes jižní Skandinávii nad Baltské moře tlaková níže.

Od středečního dopoledne do čtvrtečního rána dle předpovědi napadne v severozápadní a severní části Čech a na části Vysočiny až 8 centimetrů sněhu, na horách až 15 centimetrů. Z toho většina má napadnout ve středu odpoledne a večer.

Českem se v noci prohnala studená fronta, aspoň chvíli sněžilo

Meteorologové řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství, jezdit opatrně a nezapomenout na zimní výbavu včetně povinných zimních pneumatik a sněhových řetězů.

Ve vyšších polohách se pak dle ČHMÚ zejména ve vyšších polohách mají tvořit sněhové jazyky, na horách musejí řidiči počítat se závějemi. Jazyky i závěje se mají tvořit až do pátečního rána. Meteorologové očekávají omezení sjízdnosti některých silnic.

Teploty na lyžování? Ideální, jenže skiareálům schází voda pro sněžná děla

Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne vydalo ČHMÚ výstrahu před silným větrem, podle předpovědi má jít o jihozápadní vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

Hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a komplikace v dopravě. Lidé by měli dle doporučení meteorologů zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Také by si měli dát pozor při pohybu venku a při řízení, omezit túry na horách a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

