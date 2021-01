Na severu a východě Česka napadne nový sníh, řidiči mají být na pozoru

Jeho upozornění před novou sněhovou pokrývkou platí od pátečního rána do večera až noci pro severní oblasti Ústeckého, Libereckého a Olomouckého kraje, severovýchod Královéhradeckého, Pardubického a Zlínského kraje a celý Moravskoslezský kraj.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #VYSTRAHA NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA od pátku 29.01. 09:00 do pátku 29.01. 20:00 Místy napadne 5 až 10 cm mokrého sněhu. Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. U mokrého sněhu dochází ke škodám např. na stromech a energetice. Více: https://t.co/EEh5QxnJea https://t.co/GYxnozGJ6Q oblíbit odpovědět

Řidičům meteorologové doporučují, aby při cestování do těchto regionů sledovali dopravní zpravodajství a jezdili opatrně. Do hor by se neměli vydávat bez zimní výbavy, včetně sněhových řetězů.

V Krkonoších za poslední dny napadlo asi čtvrt metru sněhu, celkem ho na hřebenech leží 80 až 110 centimetrů. Loni na konci ledna bylo na hřebenech 35 až 70 centimetrů sněhu. V Krkonoších tak nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Při druhém lavinovém stupni jsou podmínky pro túry převážně bezpečné.

Pro běžkaře jsou připraveny desítky kilometrů tratí

Běžkaři mají v Krkonoších k dispozici desítky kilometrů upravených stop, nejen na Černé hoře, ale také v Malé Úpě a Velké Úpě a ve Vrchlabí. Na hřebeny se běžkaři či pěší turisté mohou dostat kabinovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu. Jezdí i lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku, která ale vozí pouze pěší turisty.

Kvůli epidemii koronaviru je od 27. prosince z nařízení vlády zastaven provoz lyžařských areálů. Pohyb turistů po horách pěšky či na běžkách nebo skialpinistických lyžích nijak omezen není. Vláda však v pátek odpoledne projedná možné zpřísnění stávajících opatření proti šíření koronaviru. Kabinet tím chce vylepšit jejich účinnost i dodržování.

Běžkaři zatím mohou vyrazit i do Orlických hor, kde na hřebenech leží kolem půl metru sněhu. Zvláště o víkendech bývá rychle zaplněné parkoviště v sedle pod Šerlichem. Policie pak na místě reguluje dopravu, aby řidiči neparkovali na silnici vedoucí z Deštného přes Šerlich do Orlického Záhoří.

Díky novému sněhu by se mohla zlepšit situace v Beskydech, kde na některých místech hřebenových partií sníh chybí. Vítr ho totiž odfoukal. Může to komplikovat pohyb běžkařů. Většina tras by ale měla být průjezdná.



„Například úsek mezi Kmínkem a sedlem pod osadou Bobek je úplně holý. Jde asi o čtyři kilometry trati,“ řekl v pátek ČTK dispečer Horské služby Beskydy Pavel Masopust. Na jiných místech Beskyd jsou tratě upravené, například na Pustevnách či v Mostech u Jablunkova. Jinde budou připraveny na víkend. Masopust dodal, že aktuálně v moravskoslezském pohoří neplatí žádná mimořádná výstraha.