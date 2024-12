V Česku místy napadl sníh, je třeba se mít na pozoru před náledím

7:30 , aktualizováno 7:55

V Česku od středních poloh a výše přes noc nasněžilo, místy přeháňky pokračují. Český hydrometeorologický ústav varuje řidiče před náledím, které se dopoledne na některých místech může vyskytovat. Do večera by mohlo nejvíce nasněžit v Jizerských horách, a to i přes 10 centimetrů. Kolem pěti centimetrů se očekává v Krušných horách a v Jeseníkách.