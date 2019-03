Sněhu bylo v zimě málo, deficit vody se ani tentokrát vyrovnat nepodařilo

Ukázalo se totiž, že zimní období na přelomu roku 2018 a 2019 nedokázalo deficit zásob zejména v podzemních vodách doplnit. Na horách sice může být sněhu pořád dost, jenže ve zbytku republiky zmizel už začátkem února.



„Bohužel jsou tak vytvořeny předpoklady, aby v případě podprůměrných srážek v následujících týdnech vývoj směřoval ke vzniku sucha i v jarním období roku 2019,“ konstatují experti z ČHMÚ ve zprávě.

Rozpočítáno na jednotlivé zimní měsíce, listopad a prosinec byly celkově výrazně podprůměrné. Zlom přišel v týdnu před Vánoci a pak v druhém týdnu v lednu, kdy sněhová pokrývka přechodně ležela i v nížinách. Rekordní pak byl 4. únor, kdy hydrologové napočítali dohromady v celém Česku 3,5 miliardy kubíků sněhu, což představuje 44 litrů vody na jeden metr čtvereční.

Právě díky tomu se stala letošní zima celkově nadprůměrnou a předčila ji snad jen zima 2005/2006, kdy v jeden moment na našem území leželo téměř osm miliard kubíků sněhu.

Přesto podle nejnovějších údajů z aplikace ministerstva životního prostředí zvané HAMR jsou teď podzemní vody na 13 procentech území Česka zase na úrovni mimořádného sucha.



„Tendence u podzemních vod je neustále klesající a hlavně má velkou setrvačnost. I kdyby byla zima nadprůměrná v příštím roce, pořád k doplnění zásob nedojde,“ varuje Šimon Bercha z ČHMÚ. „Dalších tři až pět let teď musí být alespoň průměrné srážky a letní teploty by neměly být extrémní,“ doplňuje.

V Čechách jako by rok nepršelo

Situaci však komplikuje to, že v některých oblastech, jako třeba ve východních a severovýchodních Čechách, chybí 700 milimetrů srážek. To je jako by tam nepršelo celý rok. Jako doposud hydrologové vzhlíželi k co nejbělejší zimě, teď doufají, že krajinu před vysycháním zachrání jarní deště. A podle Berchy je nejvyšší čas, aby lidé začali s vodou lépe hospodařit. „Dokud teče voda z kohoutku, myslíme si, že je vše v pořádku. My se ale musíme připravit na to, že to tak nebude, a naučit se šetřit s vodou,“ upozorňuje Bercha.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) tvrdí, že stát už teď dělá dostatek, aby dalším dopadům sucha zabránil. „V tuto chvíli bychom měli být na sucho připraveni lépe. Za posledních pět let se boj se suchem stal resortní prioritou. Pro obce máme třeba program na nové vrty nebo posílení zdrojů pitné vody. 150 tisíc lidí už se nám podařilo na nové zdroje napojit,“ uvádí ministr.