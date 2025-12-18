Do konce týdne přetrvá inverze, poté přijde déšť. Na Vánoce se ochladí

Ve čtvrtek bude zataženo nízkou oblačností, místy budou mlhy i mrznoucí, zejména na Moravě, západě a severozápadě Čech. Přechodně bude místy jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 0 až 5 °C, při déletrvajícím vyjasnění kolem 7 °C, v 1 000 m na horách kolem 3 °C, na Šumavě kolem 7 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s.
V noci na pátek bude zataženo nízkou oblačností, místy se objeví mlhy i mrznoucí. Na horách a zpočátku ojediněle i v nižších polohách bude jasno. Ojediněle, na Moravě k ránu přijde místy mrholení i mrznoucí. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 2 až -2 °C, při mírném větru stoupnou na 4 °C. Povane slabý, na severu, severovýchodě a Českomoravské vrchovině místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
V pátek bude zataženo s nízkou oblačností a mlhavo. Na Moravě se místy, jinde jen ojediněle objeví mrholení, ráno i mrznoucí. Na horách a ojediněle i v nižších polohách bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty budou 0 až 5 °C, při malé oblačnosti stoupnou až na 7 °C. Povane slabý, na severu a severovýchodě a zpočátku i na Českomoravské vrchovině místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
V sobotu bude zataženo až oblačno, na horách bude polojasno. Místy se objeví mlhy, které budou i mrznoucí. Ojediněle přijde mrholení, také i mrznoucí. Na severozápadě a severu bude možnost slabého deště. V noci teploty klesnou na 3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 0 až 5 °C, při malé oblačnosti až 7 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
V neděli očekávají meteorologové zataženo s nízkou oblačností, jen ojediněle bude polojasno. Místy se objeví mlhy a možná také mrholení, které bude až mrznoucí. Nejnižší noční teploty budou 3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty pak 1 až 6 °C. Povane slabý, postupně místy mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny až čerstvý 4 až 8 m/s.
|
Kdy vpadne arktický vzduch do Evropy? Kvůli rozpadu polárního víru už mrzne Amerika
V pondělí čekají meteorologové zataženo s nízkou oblačností, která ustoupí jen místy. Ojediněle se objeví mlhy a mrholení nebo i slabé sněžení. V noci teploty klesnou na 4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty budou 2 až 6 °C. Povane mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s. Hlavně v oblasti Českomoravské vrchoviny bude vítr až čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Převážně zataženo, ojediněle, přechodně místy déšť, od středních poloh i sněžení. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C, postupně +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, postupně -1 až +3 °C.