O aktuálním stavu informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu. Sněžit během soboty začne na většině území Česka, srážky zpočátku mohou být i smíšené nebo dešťové.
„Sníh bude nejdříve odtávat, později odpoledne a večer se bude postupně ochlazovat a začne se vytvářet souvislá sněhová pokrývka,“ uvedla Petra Sýkorová z ČHMÚ. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až 15 centimetrů
V neděli ráno a dopoledne bude sněžení slábnout. Původní výstraha z pátku varovala před vydatnějším sněžením v pásu od Českomoravské vrchoviny po Jeseníky a Slezsko a nezahrnovala jihočeskou část Šumavy s jejím podhůřím.
„Vzhledem k mírnému, přechodně až čerstvému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména na východě a severovýchodě republiky,“ doplnila Sýkorová. Jinde se podle ní sněhové jazyky objeví jen ojediněle.
O víkendu napadne až patnáct centimetrů sněhu, místy i více, varují meteorologové
Meteorologové v souvislosti se sněžením varují před komplikacemi v dopravě, řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit obezřetně. Problémy by mohly vzniknout v zásobování, opatrní by měli být i chodci. Na horách meteorologové radí dodržovat pokyny Horské služby, řidičům nezapomenout na zimní výbavu.