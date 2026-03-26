Ochlazení je tu, sníh zasype části Česka. Meteorologové předpovídají až 30 cm

Autor:
  7:20
Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách změní ve sníh. Na východě a jihovýchodě mohou být srážky vydatnější, v Beskydech, kde platí výstraha před novou sněhovou pokrývkou, napadne až několik desítek centimetrů, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Studená fronta přinesla do Česka ochlazení a ve vyšších polohách i sněžení. (25. března 2026) | foto: ČHMÚ

6 fotografií

„Studená fronta přešla včera (pozn. ve středu) naše území k východu a nyní se nad Slovenskem a Polskem vlní,“ uvedl meteorolog z ČHMÚ Filip Smola. Právě s ní dorazilo ochlazení a srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sněžení.

Déšť se postupně soustřeďuje hlavně na východ a jihovýchod území, zatímco jinde se objevují spíše přeháňky. V oblasti Beskyd budou srážky vydatnější. Při intenzivnějších srážkách přitom mohou sněhové vločky padat i v nižších nadmořských výškách.

Zima se vrací. Místy napadnou dokonce desítky centimetrů sněhu

V samotných Beskydech platí výstraha před novou sněhovou pokrývkou. „Za čtvrtek napadne v oblasti Beskyd až 10 cm, na severním návětří až 20 cm nového sněhu,“ uvedl Smola. Do pátečního rána pak může napadnout až 30 centimetrů sněhu.

Teploty přitom nad Českem výrazně klesly. Nejvyšší denní hodnoty se ve čtvrtek budou pohybovat mezi 5 až 9 stupni Celsia, na východě a jihovýchodě jen kolem 2 až 5 stupni, což je až o deset stupňů méně než v předchozích dnech.

V noci na pátek pak bude nadále zataženo až oblačno, na východě a jihovýchodě se objeví déšť nebo déšť se sněhem, nad 400 metrů i sněžení. Teploty klesnou na až -1 °C, v západní polovině Čech až na -4 stupně Celsia. Další sníh připadne především v Beskydech, kde může za noc napadnout až 10 centimetrů.

V pátek přes den zůstane oblačno až zataženo, na severozápadě Čech se postupně vyjasní. Ráno a dopoledne se na Moravě a ve Slezsku místy objeví déšť nebo déšť se sněhem, ve vyšších polohách sněžení. Nejvyšší teploty se budou držet mezi 4 až 9 °C.

V sobotu se počasí přechodně zlepší. V Čechách bude jasno až polojasno, večer se ale od severozápadu začne znovu zatahovat a místy se objeví přeháňky. Meteorologové očekávají nad 700 metrů přeháňky sněhové. „Na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno a zpočátku ojediněle déšť, nad 1000 m sněžení,“ uvedl Smola. Nejvyšší teploty vystoupají až na 13 stupňů Celsia.

V neděli bude oblačnosti opět přibývat. Převládat bude oblačno až zataženo. V Čechách se objeví déšť nebo přeháňky, nad 500 metrů sněhové. Odpoledne a večer budou srážky postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 7 až 11 stupni Celsia.

V polovině týdne slunce vystřídá déšť a sníh. Denní teploty klesnou k bodu mrazu

Na začátku příštího týdne chladnější ráz počasí vydrží. V pondělí bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, nad 500 metrů většinou sněhovými. Od úterý do čtvrtka pak zůstane oblačno až zataženo s přeháňkami a ve vyšších polohách sněžením. Teploty vyšplhají až na 11 °C.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ochlazení je tu, sníh zasype části Česka. Meteorologové předpovídají až 30 cm

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.