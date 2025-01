Česko zasypal sníh. V Krkonoších stouplo lavinové nebezpečí, hrozí sněhové jazyky

Několik centimetrů sněhu napadlo od soboty ve vyšších polohách Olomouckého a Zlínského kraje, silnice tam byly v neděli ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých méně důležitých silnicích si řidiči musí dát pozor na ledovku, místy fouká silný vítr, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Sněhové přeháňky mají být podle předpovědi meteorologů v Olomouckém a Zlínském kraji i v neděli.

Sněžení zasáhlo Olomoucký a Zlínský kraj v sobotu. Například v Jeseníkách napadlo několik centimetrů sněhu. Hlavní silniční tahy tam po chemickém posypu pokrývá rozbředlý sníh.

Sněžilo i na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku, avšak méně intenzivně. Silnice tam jsou zpravidla holé a mokré, ve vyšších polohách je pokrývá rozbředlý sníh. Několik centimetrů sněhu od soboty napadlo také ve Zlínském kraji. Ve vyšších polohách Vsetínska silnice ráno pokrýval rozbředlý sníh, méně důležité cesty ujetá vrstva sněhu.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ⚠️ Aktualizace výstrahy



❗️Nová výstraha přidává varování před novou sněhovou pokrývkou v Beskydech a přilehlých oblastech, před sněhovými jazyky v severní části Českomoravské vrchoviny a prodlužuje varování před závějemi v Beskydech.



👉 Zejména na severních horách (Jizerské… https://t.co/IprksEwoas https://t.co/UM1RXSiQdz oblíbit odpovědět

Na Žďársku pomáhaly traktory

Na Vysočině měli silničáři nejvíc práce na Havlíčkobrodsku a Žďársku, kde byly kvůli větru také sněhové jazyky. Kromě sypačů jezdily i traktory s radlicemi. Na solených trasách je rozbředlý sníh a na zbývajících vozovkách ujetá vrstva sněhu s posypem.

Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, řekl dispečer krajské správy a údržby. Podle meteorologů se na silnicích Žďárska mohou tvořit sněhové jazyky i přes den, zejména ve vyšších polohách Žďárských vrchů. Jejich výstraha platí do 18:00.

Na Havlíčkobrodsku a Žďársku jezdila technika silničářů prakticky celou noc. Na Žďársku kromě sypačů pomáhaly prohrnovat silnice čtyři desítky traktorů s radlicemi. „Tam se to zafoukávalo,“ uvedl dispečer. Ve zbývajících částech kraje, kde začaly sněhové přeháňky později, vyjely sypače nad ránem.

Na Vysočině v neděli bude občas sněžit hlavně na západě a severu, odpoledne bude sněžení ubývat. K večeru by měl částečně zeslábnout také vítr, který může mít přes den místy v nárazech rychlost i okolo 50 kilometrů v hodině.

Středočeské silnice jsou sjízdné s opatrností

Na středočeských silnicích je někde rozbředlý sníh, po nočním sněžení jsou sjízdné s opatrností. V noci sněžilo na většině míst regionu, řekl pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Podle webu Ředitelství silnic a dálnic ČR se na Kolínsku na silnicích druhých a třetích tříd mohou tvořit sněhové jazyky.

„Většinou jsou vozovky kryté posypem se zbytky rozbředlého sněhu, sjízdné se zvýšenou opatrností. Sněhové přeháňky postupovaly od severu k jihu vesměs po celém kraji, nejméně je postižena oblast Benešovska,“ řekl pracovník dispečinku. V terénu je 131 sypačů a devět traktorových radlic. Kvůli sněžení by řidiči měli počítat i se sníženou viditelností.

V regionu bude v neděli podle předpovědi zataženo až oblačno. Sněhové přeháňky nebo občasné sněžení mají přes den zvolna ustávat. Teploty budou od minus tří do nula stupňů Celsia.

Na Hradecku leží rozbředlý sníh

Na silnicích ve výše položených oblastech Královéhradeckého kraje leží rozbředlý sníh, a to i na hlavních tazích. Na horských vedlejších silnicích a na nesolených silnicích leží často uježděná vrstva místy zledovatělého sněhu, v Krkonoších s vrstvou sněhu až do deset centimetrů. V horských oblastech se mohou tvořit sněhové jazyky, místy i závěje. Uvedli to meteorologové a silničáři. Většina silnic v kraji je sjízdná se zvýšenou opatrností.

Ráno bylo v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky, na horách srážky četnější. Teploty se pohybovaly kolem jednoho stupně pod nulou, na horách od minus sedmi do minus dvou stupňů Celsia.

Meteorologové na neděli pro Královéhradecký kraj předpovídají zataženo až oblačno, místy sněhové přeháňky nebo sněžení, na horách sněžení trvalejší. Odpoledne by mělo srážek a částečně i oblačnosti ubývat.

Nejvyšší denní teploty budou od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách minus šest až minus tři stupně. Vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 54 km/h, bude večer slábnout.

Za noc připadlo několik centimetrů

Na severu Čech je sníh i na hlavních silničních tazích. Za noc připadlo několik centimetrů. Pro kamiony je přesto po dvou dnech od půlnoci opět průjezdná silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska, vyplývá z informací na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty byly ráno na severu Čech mezi nulou a minus pěti stupni Celsia. V horách připadlo až 20 centimetrů sněhu a od středních poloh se tvoří sněhové jazyky a na horách i závěje. Zhoršené povětrnostní podmínky se už v sobotu projevily na počtu nehod.

Na horách hrozí sněhové jazyky

V Pardubickém kraji ráno zůstával na silnicích rozbředlý sníh, což platilo i pro hlavní tahy. Ve výše položených oblastech byl na vedlejších silnicích uježděný, místy zledovatělý sníh a tvořily se sněhové jazyky, někde i závěje. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje i přes den, vyplynulo z informací meteorologů a silničářů.

Kvůli tvorbě sněhových závějí byla ráno uzavřena vedlejší silnice třetí třídy v úseku Anenská Studánka - Helvíkov na Orlickoústecku. S tvorbou sněhových jazyků a závějí by měli počítat řidiči i na silnicích v oblasti Holic, Hlinska, Chrudimi, Svitav či Vysokého Mýta.

Meteorologové na neděli pro Pardubický kraj předpovídají zataženo až oblačno, místy sněhové přeháňky nebo sněžení, na horách sněžení trvalejší. Odpoledne by mělo srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách minus šest až minus tři stupně. Vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 54 km/h, bude večer slábnout.