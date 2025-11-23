Čechy sevřel mráz, na Šumavě bylo minus 25. Na Moravě a ve Slezsku nasněžilo

Autor: ,
  8:50
V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku sněží, v Beskydech napadlo místy až kolem 15 centimetrů sněhu. Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na Tachovsku meteorologové naměřili minus 14 stupňů Celsia. Nejchladnější mrazové lokality Šumavy a Krušných hor mají i kolem -25 °C.
Českou republiku zasáhlo mrazivé počasí. Sněžilo v Beskydech, ale i v Brně. (23. listopadu 2025) | foto: ČTK

„V Čechách převládá malá oblačnost, kromě jejich východní části je jasno a jen výjimečně se vytvořily mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty zatím klesly většinou na minus šest až minus 11 stupňů Celsia, chladněji je na západě,“ uvedli v neděli ráno meteorologové na síti X. Na Moravě a ve Slezsku převládá velká oblačnost, teploty jsou tam proto vyšší, nejčastěji mezi minus jedním až minus šesti stupni.

„Chladněji je na západě (např. Konstantinovy Lázně mají téměř -14 °C). Nejchladnější mrazové lokality Šumavy a Krušných hor mají i kolem -25 °C,“ uvedli meteorologové.

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Sněhové přeháňky v noci zasáhly většinu území Olomouckého i Zlínského kraje. Správci silnic vyslali do terénu sypače a pluhy. Například na Jesenicku a Šumpersku jsou silnice první třídy holé a mokré. V okolí Zlatých Hor na Jesenicku silnice namrzají. Na rozbředlý sníh si musí dát pozor řidiči také na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Dálnice tam jsou holé a mokré.

Podobná situace po nočním sněžení panuje na silnicích ve Zlínském kraji. Zbytky rozbředlého sněhu leží na silnicích na Kroměřížsku, Vsetínsku, Zlínsku i Uherskohradišťsku. Některé méně frekventované vozovky pokrývá vrstva ujetého sněhu.

Policisté v souvislosti se zhoršenou sjízdností evidují v obou krajích několik dopravních nehod. U obce Ústí na Přerovsku ráno na kluzké vozovce havarovalo nákladní vozidlo, v Pavlovicích u Přerova narazil osobní automobil do dopravní značky. Policisté ráno vyjížděli také k dopravní nehodě u obce Držková na Zlínsku. U Petrůvky na Zlínsku sjel osobní automobil do příkopu.

Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je v Beskydech uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.

Podle předpovědi meteorologů bude na východě území dál sněžit. Sněžení bude odpoledne slábnout a ustávat.

