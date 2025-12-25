Česko čeká slunečný víkend s teplotami kolem nuly. Na severu může slabě sněžit

Nadcházející víkend bude většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se budou držet kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Meteorologové nečekají srážky, sněžit může do neděle jen slabě na severu a severovýchodě země. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém webu a Facebooku.
„V dalších dnech bude na mnoha místech svítit slunce, ale hlavně v jihozápadních Čechách a ve Slezsku zůstane zataženo nízkou oblačností a ráno se budou tvořit místy mrznoucí mlhy,“ uvedl ČHMÚ. V sobotu se mrznoucí mlhy mohou udržet celý den.

O Štědrém dnu sněžilo podle očekávání hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Napadlo tam pět až 15 centimetrů sněhu. Jinde to byly nejvíce tři centimetry, většina České republiky ale zůstala beze sněhu.

Podobné to bude i v příštích dnech. Podle meteorologů se sněhové přeháňky objeví až na začátku příštího týdne, a to zejména na horách.

Nejvyšší teploty by do konce tohoto týdne neměly přesáhnout tři stupně Celsia. V noci budou klesat pod nulu, například v noci na pátek to může být až minus deset stupňů.

