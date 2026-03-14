Východ Česka zasáhne silný vítr. Výstraha platí pro sedm krajů

Autor: ,
  10:32
Ve východní polovině ČR bude v sobotu foukat vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km/h, na horách až 90 km/h. Výstraha platí do 18 hodiny, večer vítr zeslábne. Informoval o tom v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: David Peltán, MAFRA

„Ve východní polovině území bude zesilovat vítr na čerstvý jihovýchodní až jižní,“ uvedl ČHMÚ.

Varování platí pro východní část Vysočiny, Královéhradeckého a Pardubického kraje, pro celý Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a pro většinu Moravskoslezského.

Víkendové počasí rozdělí Česko. Mapa ukazuje, kde bude 16 stupňů a kde nasněží

Silný vítr může způsobit poškození stromů a lesních porostů a menší škody na budovách. Hrozí také nebezpečí úrazu kvůli uvolněným předmětům či zlomeným větvím a podle meteorologů nelze vyloučit ani komplikace v dopravě. „Na horách by měli turisté omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií,“ dodali zástupci ČHMÚ.

