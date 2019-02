Většinu území zasáhne v neděli silný vítr, v Čechách potrvá až do pondělí

Silný vítr se vyskytuje ve Frýdlantském výběžku na severu Čech a v oblasti Jeseníků a Beskyd i v sobotu, během odpoledne bude postupně slábnout.

V neděli se může vyskytovat hlavně na území Čech. „Silný vítr se bude vyskytovat během neděle na východě a severovýchodě území. V neděli večer a v pondělí dopoledne bude i v západní polovině Čech,“ stojí ve zprávě meteorologů.

V neděli dopoledne bude vítr foukat o rychlosti 6 až 11 metrů za sekundu, místy s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu. To odpovídá rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu.

Český hydrometeorologický ústav proto upozorňuje na případné poškození stromů a lesních porostů a menší škody na budovách.

„Možné jsou i komplikace v dopravě,“ stojí ve varování. Proto by měli být lidé opatrní, pokud budou řídit auta či se budou jen venku procházet.

Meteorologové rovněž doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky. Na horách by pak lidé měli omezit túry a neměli by se vydávat zejména do hřebenovitých lokalit.