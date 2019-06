Silné bouřky se ve čtvrtek přesunou na Moravu, vedra budou pokračovat

Výstraha ČHMÚ Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj (Blovice, Horšovský Týn, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod), Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj ve středu od 13:30 do 20 hodin. Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj ve středu od 13:30 do 20 hodin. Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami (vysoký stupeň nebezpečí): Platí pro Prahu, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj od středy od 15 hodin do čtvrtka do 2 hodin. Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina od středy od 15 hodin do čtvrtka do 2 hodin. Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Jihočeský kraj (Dačice, Jindřichův Hradec), Královéhradecký kraj (Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou), Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj ve čtvrtek od 13 do 23 hodin.