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Počasí se obrátí o 180 stupňů, do Česka nastupuje vlna ochlazení

Matouš Waller
  16:21
Až o deset stupňů Celsia klesnou teploty v Česku v příštích dnech oproti nejvyšším pondělním hodnotám. Zatímco první den přinesl až 28 °C, ve středu teploty dosáhnou maximálně k 18 stupňům. Dobrá zpráva je, že bude pršet. Sice jen mírně, ale zato všude.
Druhé červnové úterý přinese chladné počasí i deště

Druhé červnové úterý přinese chladné počasí i deště | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Druhé červnové úterý přinese chladné počasí i deště
Druhé červnové úterý přinese chladné počasí i deště
Druhé červnové úterý přinese chladné počasí i deště
Druhé červnové úterý přinese chladné počasí i deště
6 fotografií

Pondělí je podle meteorologů z ČHMÚ s největší pravděpodobností nejteplejším dnem tohoto týdne. Teploměry na mnoha místech ukazují hodnoty nad letními 25 stupni Celsia. Stanice v Lednici a Dobřanech naměřily přes 28 stupňů, těsně pod touto cifrou se zastavily údaje naměřené před 16. hodinou v Brně, Strážnici, Dobřichovicích, Doksanech či Plzni.

„Zítra se dočkáme opět plošnějšího deště, na Moravě a ve Slezsku i bouřek,“ hlásí meteorologové blížící se změnu. Oblačnost začne v Česku přibývat už v průběhu večer od západu a přinese citelné ochlazení.

Největší pokles lze dle Českého hydrometeorologického ústavu čekat právě na západě území, kde budou už úterní teploty o 5 až 8 stupňů Celsia nižší než v pondělí. Středeční budou oproti těm pondělním až o deset stupňů nižší, budou se pohybovat mezi 14 až 18 stupni Celsia.

Předpověď maximálních a minimálních teplot během tohoto týdne. | foto: ČHMÚ

Teplotní rozdíly a středeční ochlazení

Spolu s ochlazením se také do Česka vrátí srážky. Ačkoli meteorologové upozorňují, že na řadě míst bude pršet jen mírně, místa zcela bez deště budou jen výjimečná.

Napříč územím však lze čekat velké rozdíly a na Moravě a ve Slezsku tak ještě může převládat teplé počasí. Současně s tím však mohou přijít i lokální bouřky. Meteorologové zatím nevydali žádnou výstrahu, upozornili však, že vývoj je nejistý.

Nejvyšší odpolední teploty v pondělí 8. června před 16. hodinou
Dnešní maximální teploty dle hlášení meteorologů.
Ochlazení v úterý 9. června rozdělí republiku.
Předpověď úhrnů na úterý 9. června 2026.
6 fotografií

Plošné ochlazení se projeví ve středu – na území Česka se maximální teploty budou pohybovat okolo šestnácti stupňů Celsia. V průběhu týdne budou opět stoupat, na dvacet stupňů se dostanou opět o víkendu. I tehdy však bude potřeba počítat s přeháňkami a občasnými bouřkami.

Kdy se ochladí v Čechách a kdy na Moravě

V noci na úterý bude oblačno až zataženo a zejména v Čechách se od západu ojediněle vyskytnou přeháňky nebo déšť, k ránu budou srážky četnější. Teploty v noci klesnou k 18 až 13 stupňům, na východě až k 11 °C.

Úterý bude deštivé a citelně se ochladí. Meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle, na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. V bouřkách může ojediněle spadnout až 25 milimetrů srážek, varují meteorologové.

Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 22 stupňů, na východní polovině území bude 22 až 27 °C, v tisíci metrech na horách kolem 14, v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 °C.

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Ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky. V severozápadní polovině Čech srážky zpočátku jen výjimečně. Večer na západě Čech ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Podle meteorologů spadne až 15 milimetrů srážek, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku dokonce až 20.

Nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 10, v severozápadní polovině Čech až k osmi stupňům Celsia. Odpoledne teploměry ukážou maximálně 14 až 18 °C.

Pršet by mělo i ve čtvrtek. Podle předpovědi bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Ráno se místy, během dne na většině území, vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Lokálně může i zabouřit. Večer budou srážky ustávat. V noci teploty spadnou k 12 až 8, na západě Čech až k 6 stupňům, nejvyšší denní dosáhnou 15 až 19, na jihu Moravy až 21 °C.

V pátek bude také deštivo, ale mírně se oteplí. Meteorologové slibují oblačno až zataženo, hlavně zpočátku místy i polojasno. Od západu se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, nejvyšší denní pak 16 až 20, na jihu Moravy až 22 °C.

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Jaké počasí bude o víkendu?

V sobotu by mělo být oblačno až polojasno, zpočátku až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty se už přehoupnou přes dvacítku, dosáhnou 18 až 22 °C.

Od neděle do úterý by pak mělo být polojasno až oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. V závěru období srážky ojediněle. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů, nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.

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