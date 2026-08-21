Páteční dopoledne bude oblačné až zatažené, ale přechodně i polojasné a pršet má jen místy. Během odpoledne a večera ale přes naše území bude postupovat k severovýchodu tlaková níže, která s počasím zamíchá.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
„Přinese až velmi silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Zejména v Čechách a na západě Moravy může v kombinaci bouřek a deště napršet i kolem 70 milimetrů,“ upřesňují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejvyšší úhrny srážek očekávají od pátečního odpoledne do prvních sobotních hodin.
Nárazy větru budou místy dosahovat rychlosti 70 až 90 km/h a v bouřkách se mohou objevit i kroupy o velikosti kolem dvou centimetrů a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 mm, v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm.
Maximální teploty budou nižší než včera, dosáhnou 23 až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 20 °C.
Jaké bude počasí o víkendu
V sobotu bude srážek na našem území méně a objeví se hlavně na severu. A neděle bude slunečná a beze srážek. Podobný ráz počasí čekáme i na začátku příštího týdne.
Noc na sobotu bude oblačná až zatažená, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být až velmi silné. Během noci bude od jihu srážek a částečně i oblačnosti ubývat.
Teploty se v noci budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni, chladněji bude na západě, kde spadnou až k 11 °C, v tisíci metrech na horách bude kolem devíti stupňů. Místy bude vát silnější vítr, který v nárazech dosáhne kolem 20 m/s (70 km/h), ojediněle až 25 m/s (90 km/h).
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V sobotu pak bude oblačno až polojasno a lokálně déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Ojediněle v nich spadne až 20 milimetrů srážek. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat.
Nejvyšší teploty vyšplhají v Čechách k 18 až 22 stupňům, na Moravě a ve Slezsku k 21 až 25 °C, na horách se udrží kolem 13 stupňů.
„V neděli ale zaprší jen výjimečně,“ tvrdí meteoroložka Jiřina Švábenická z ČHMÚ. Bude polojasno až jasno a během dne od jihozápadu přechodně oblačno a jen výjimečně přeháňky.
Noční teploty spadnou k 13 až 9 stupňům, v údolích ojediněle až k 6 °C. Odpolední maxima vyšplhají k 18 až 23, na jihovýchodě až 26 °C.
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Vrátí se příští týden léto?
Pondělí by mělo být slunečné – jasno až polojasno, na horách na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. A nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 °C.
V úterý polojasno až jasno, na jihozápadě území až oblačno. Teploměry přes den ukážou 22 až 26, na jihovýchodě až 28 °C.
Od středy do pátku bude dál jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. V závěru období na západě přibývání oblačnosti a srážek.
Nejvyšší denní teploty ve středu 25 až 30 stupňů, v dalších dnech 28 až 33 °C.