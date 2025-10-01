Česko zažilo velmi chladný den, na čtvrtině stanic byl nejstudenější v historii měření

Středa byla v Česku rekordně chladná, čtvrtina dlouhodobě měřicích stanic zaznamenala nejchladnější 1. říjen. Teploty byly většinou mezi 8 až 12 stupni, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Do Česka proudí kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropou studený vzduch od severovýchodu, a tak dnešní teploty vyšplhaly nejčastěji jen mezi 8 a 12 °C,“ uvedli meteorologové.

Na 23 procentech stanic – 40 ze 172, které měří déle než 30 let, ve středu zaznamenali nejnižší maximum v historii měření. Z toho byl na dvou stanicích rekord vyrovnaný. Většinou teploty zůstaly do jednoho a půl stupně pod dosavadními rekordy.

Ze stanic větších měst padly takové rekordy třeba v Praze-Ruzyni (9,8 °C), Prostějově (11,3 °C), Trutnově (8,7 °C), Jičíně (11,6 °C), Českém Krumlově (8,0 °C) nebo Jeseníku (7,6 °C). Nejchladněji na stanicích s měřením delším než 80 let bylo v Nadějkově-Větrově (7,4 °C), Husinci (8,1 °C) a Borkovicích (9,3 °C).

Nejvyšší rozdíl mezi dnešní hodnotou a předchozím rekordem byl v Byňově v Jihočeském kraji, a to 3,0 °C. Ve středu tam naměřili 7,8 °C, v roce 2018 ukázala rtuť teploměru maximálně 10,8 °C. Nejdéle rekord odolal v Bedřichově, Přibyslavi a Praze-Ruzyni, kde bylo dosud nejchladněji v roce 1954.

