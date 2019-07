Znovu padaly rekordy. V Kuchařovicích na Znojemsku bylo 38,4 stupně

18:43 , aktualizováno 18:43

V Česku padaly teplotní rekordy také na začátku prázdnin. Nové maximum pro 1. červenec dnes teploměr ukázal na 128 ze 153 stanic měřících více než 30 let. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích na Znojemsku, kde se teplota vyšplhala na 38,4 stupně Celsia. Je to zdejší rekord pro celý červenec i za 67 let fungování této stanice.