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Několikadenní bouřky a deště výrazně změnily mapu sucha v Česku

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  15:49
Mapa zobrazující intenzitu sucha v České republice (2. července 2026)

Mapa zobrazující intenzitu sucha v České republice (2. července 2026) | foto: Printscreen / InterSucho

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...
Kroupy o průměru 9 až 10 centimetrů, které během silné bouřky zasáhly...
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...
48 fotografií
Bouřky a deště, které prošly přes Česko od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec. Na deseti procentech území Česka stále panuje extrémní sucho, tedy nejvyšší stupeň.

Na zhruba dalších 15 procentech je druhý a třetí nejhorší stupeň, vyplývá z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobu na webu projektu InterSucho.

Sucho se letos projevuje velmi intenzivně už od začátku jara. Důvodem je nedostatek zimních, jarních i letních srážek. Intenzitu sucha výrazně zvýšila vlna extrémního horka na konci června, při níž několik dnů po sobě padaly teplotní rekordy, včetně absolutně nejvyšší naměřené teploty v Česku. Ještě o víkendu panovalo extrémní sucho v polovině Česka, přičemž nějakým stupněm sucha bylo zasaženo celé území.

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Vydatné srážky v posledních dnech pomohly zejména severozápadní čtvrtině Česka, kde je momentálně stejné či vyšší množství vody, než je průměr z let 1961 až 2015. Naopak v jihozápadních Čechách zůstává dlouhodobý a velký deficit vlhkosti. Větší srážky se vyhnuly značné části Moravy, více pršelo jen u hranic se Slovenskem.

Nejhorší sucho je prakticky v celém Olomouckém kraji, na jižní Moravě a v menší části Zlínského a Moravskoslezského kraje a také ve východní části Pardubického kraje.

Mapa zobrazující intenzitu sucha v České republice (2. července 2026)
Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás bouřek, který je dlouhý desítky až stovky kilometrů. (30. června 2026)
Kroupy o průměru 9 až 10 centimetrů, které během silné bouřky zasáhly Ratibořovu Lhotu na Prachaticku. Podle meteorologů šlo o jedny z největších krup zaznamenaných v Česku za poslední roky.
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
48 fotografií

Na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod deset procent. Blíží se k takzvanému bodu vadnutí, kdy jsou rostliny na suchu.

Dopady na vegetaci budou kvůli opakujícím se dlouhým obdobím sucha a horku ve druhé půlce června patrně značné, odhadují odborníci. Na mnoha místech vegetaci nejprve poškodily jarní mrazy, kvůli suchu se rostliny nemohly řádně vyvinout a sucho a horko posledních dnů jim výrazně snížilo možnost se ochlazovat a provádět fotosyntézu.

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Proto rostliny zpomalily či zastavily svůj růst a mohou být poškozené. To jsou faktory, které budou mít negativní vliv na kvalitu i množství výnosu. Růst v tomto počasí zpomalují i ovocné stromy, ovoce předčasně dozrává, případně mohou stromy shazovat část nezralých plodů, aby si ulevily a přežily. Sucho také snížilo výnosy z trvalých travních porostů při první seči a projeví se i při druhé seči.

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