„Během týdne nás čekají setrvale rostoucí teploty, které vyvrcholí nástupem horké vlny v závěru pracovního týdne,“ uvedli meteorologové na sociálních sítích.
Od pondělí do středy bude do Česka pokračovat příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu. „Od středy nás ovlivní tlaková výše nad Alpami, po jejíž zadní straně k nám bude proudit postupně až velmi teplý vzduch od jihu,“ vysvětlují meteorologové. Na mapě, kterou vydali k sobotě 20. června, předpovídají teploty nad 30 stupňů Celsia.
Příliv velmi teplého vzduchu pravděpodobně zmírní během závěru víkendu postupující studená fronta od severozápadu.
Jaké bude počasí tento týden
V pondělí bude oblačno, zpočátku místy polojasno. Na severu a severovýchodě se objeví ojedinělé přeháňky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) k večeru ustanou srážky a ubyde oblačnosti.
Nejvyšší teploty se očekávají okolo 17 až 21 °C, na jižní Moravě vystoupají až k 23 °C. Na horách od 1000 m bude kolem 11 °C, na Šumavě až 15 °C. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, který začne večer slábnout.
V noci na úterý se očekává jasno až polojasno. Nejnižší teploty budou od 6 až 10 °C. Povane slabý západní vítr 1 až 4 m/s.
V úterý přes den čekají meteorologové od rána jasno až polojasno. Od západu bude postupně oblačno až zataženo, na východě až večer. Odpoledne a večer se od západu místy přidá i občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupají k 20 až 24 °C, na jižní Moravě až k 26 °C. V 1000 m na horách bude kolem 15 °C. Mírný západní vítr bude vát 2 až 6 m/s a večer začne slábnout.
Ve středu bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. K večeru dojde od západu k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty budou okolo 25 °C, na jižní Moravě až 27 °C. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 2 až 5 m/s.
Ve čtvrtek očekává ČHMÚ jasno až polojasno. Zejména na horách se vyskytne i přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přeháňky. Ráno se mohou vyskytnout mlhy. Nejnižší noční teploty budou 15 až 11 °C, nejvyšší vystoupají k 25 až 29 °C a v Čechách místy až k 31 °C. Slabý proměnlivý vítr bude vát do 4 m/s nebo bude klidno.
Pátek bude jasný až polojasný. Na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V noci bude 17 až 13 °C. Přes den se nejvyšší teploty budou pohybovat od 29 až 33 °C. Slabý vítr z jižních směrů povane do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
ČHMÚ očekává jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména v Čechách ojediněle vyskytnou bouřky z tepla. Od západu bude během období postupně přibývat oblačnosti a místy se objeví přeháňky a bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 20 a 15 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 30 až 35 °C, v závěru období se ochladí na 25 až 30 °C.“