V článku se dále dozvíte:
- Jaké bude počasí během dnešní noci a ve čtvrtek?
- Co čeká Česko v pátek a o víkendu?
- Příští týden zůstane počasí proměnlivé
- Přehledně: teplotní mapa a výstrahy ČHMÚ
Ve čtvrtek se ochladí, na horách může sněžit
Ve středu bude ještě poměrně teplo, nejvyšší denní teploty vystoupají až k 22 stupňům. Od západu však začne přibývat oblačnosti a během večera a noci se déšť rozšíří na většinu území.
Místy může spadnout 20 až 25 milimetrů srážek. Ve vyšších polohách Šumavy a Krušných hor, přibližně nad 1 000 metrů, se kromě srážek může objevit i sníh.
Ve čtvrtek se podle Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) výrazně ochladí, denní teploty se budou pohybovat kolem deseti stupňů.
Víkend přinese další ochlazení a přeháňky
V pátek by mělo srážek ubýt a teploty mohou vystoupit přibližně ke 13 až 15 stupňům. Sobota bude převážně oblačná, místy se ale může ukázat slunce. Denní maxima se budou pohybovat mezi 12 a 13 stupni. V neděli se pravděpodobně znovu rozprší a teploty mohou klesnout.
Až začátkem příštího týdne by měly srážky postupně ustávat a během úterý se očekává oteplení.
Příští týden zůstane počasí proměnlivé
Podle měsíčního výhledu ČHMÚ bude přelom října a listopadu teplotně průměrný až slabě podprůměrný. V dalších týdnech mohou noční teploty klesat až k nule a denní maxima se postupně přiblíží šesti stupňům. Meteorologové očekávají střídání atmosférických front a oblastí vysokého tlaku vzduchu.
Přehledně: teplotní mapa a výstrahy ČHMÚ
Výstrahy meteorologů: Ve středu hrozí silný vítr
Podle ČHMÚ zůstává výstražná situace v Česku převážně klidná.
Středa 21. října:
Pro další dny aktuálního týdne nejsou podle dostupných informací vydány žádné další výstrahy.