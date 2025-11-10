Svatý Martin dorazí bez sněhu. Týden bude oblačný, občas zaprší

Autor:
  6:58
V týdnu svatomartinských tradic meteorologové očekávají, že do Česka dorazí četná oblačnost a mlha s občasnými srážkami. V pondělí se srážky objeví především na severu a severovýchodě naší země a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 7 do 11 °C. I nadále bude převládat inverzivní počasí, kdy na horách bude nižší oblačnost až polojasno.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

„V pondělí bude zataženo až oblačno, zpočátku místy, postupně jen ojediněle, zejména na severu a severovýchodě území déšť nebo mrholení a na horách i srážky smíšené nebo sněhové,“ uvedl meteorolog Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 11 °C, v 1000 nadmořských metrech na horách kolem 4 °C.

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

V noci na úterý bude místy mlha nebo nízká oblačnost, jinak jasno až polojasno. Během noci v Čechách od západu přibývání oblačnosti a na západě k ránu ojediněle déšť. Nejnižší teploty 5 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až -2 °C.

V úterý přes den meteorologové očekávají oblačno až zataženo, ojediněle, v Čechách zpočátku místy slabý déšť, nad 1100 m i srážky smíšené. Ojediněle, odpoledne a večer od jihozápadu místy až polojasno. Ráno a večer místy mlhy. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapySrážky za 3 hodiny, 10.11.2025 07:00 (SEČ), © Ventusky.com

Ve středu bude většinou polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se zejména na severozápadě Čech a na Moravě ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 6 °C.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají jasno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží po celý den. Ojediněle možnost mrholení. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 6 °C.

V pátek bude většinou polojasno, ráno a dopoledne místy zataženo s nízkou oblačnosti nebo mlhy, která se ojediněle udrží po celý den. Ojediněle možnost mrholení. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 6 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Oblačno až zataženo, zpočátku místy mlhy, ojediněle mrholení. Od severu místy déšť nebo přeháňky, později na horách srážky sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 2 do 7° C. Nejvyšší denní teploty pak vyšplhají až k 12 °C.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce" českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi"...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

V Dozimetru bude vypovídat bývalý obchodní ředitel DPP

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...

V kauze Dozimetr bude v pondělí vypovídat možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením...

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, jeden projel na červenou. Zraněných jsou desítky

U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se srazily dva vlaky slovenských...

U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se v neděli večer srazily dva vlaky slovenských drah (ZSSK). Podle úřadů jeden z vlaků projel na červenou. Při neštěstí nikdo nezahynul. Na místě byly...

9. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  10. 11. 6:28

Shutdown v USA by mohl skončit. Zákon prošel díky skupině demokratů

Lídr republikánských senátorů John Thune při rozhovoru s novináři po hlasování...

Senát ve Spojených státech schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných 60 hlasů ze 100. Stalo se tak díky skupině demokratů, kteří...

10. listopadu 2025  6:17

Střední škola řemeslná Soběslav: praxe, jistota i zkušenosti

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Studium na Střední škole řemeslné v Soběslavi propojuje teorii s praxí. Žáci získávají zkušenosti ve firmách, učí se na moderním vybavení a mohou získat i řidičský průkaz či svářečské oprávnění....

10. listopadu 2025

Češi našli fígl, jak šetřit na mrtvých. Zneužívají sociální pohřby, platí to obec

Premium
Stačí se čtyři dny po smrti příbuzného neozvat. Pohřeb pak zaplatí obec.

Někteří Češi objevili trik, jak mít levnější pohřeb pro své zesnulé příbuzné. Vůbec ho totiž nesjednají. V Česku neexistuje povinnost lidí pohřbít své příbuzné či blízké. Pokud od oznámení úmrtí...

10. listopadu 2025

Milionové pokuty za chybné slevy a akce. Za co inspekce trestá obchodníky

Premium
Pokud je člověk hladový, neměl by chodit nakupovat potraviny. Jednak toho...

Slevy a akční nabídky zůstávají věčným tématem nejen pro zákazníky, ale i pro kontrolní orgány a stále vyvolávají spory o správnosti jejich označování. Ve třetím čtvrtletí 2025 tak uložila Česká...

10. listopadu 2025

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

10. listopadu 2025

Šéf BBC rezignoval po kritice, že stanice upravila Trumpův projev před útokem na Kapitol

Šéf britské BBC Tim Davie (28. dubna 2022)

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová v neděli rezignovali po kritice, která se na stanici snesla kvůli upravenému projevu amerického...

9. listopadu 2025  19:45,  aktualizováno  22:32

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

9. listopadu 2025  21:48

Ježíš zachránil lidstvo úplně sám, brojí Vatikán proti kultu Panny Marie

Papež Lev XIV. ve Vatikánu (18. října 2025)

Papež Lev XIV. schválil dekret, který katolíkům zakazuje označovat Pannu Marii za „spoluvykupitelku“. Tento titul zastiňuje jedinečnou úlohu Ježíše při spasení lidstva, míní Vatikán. Krok má omezit...

9. listopadu 2025  20:29

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela dnes v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, řekla policejní mluvčí...

9. listopadu 2025  17:49,  aktualizováno  20:24

