„V pondělí bude skoro jasno až polojasno, v jihozápadní polovině Čech oblačno až zataženo. V západní polovině Čech se ojediněle objeví mlhy,“ říká meteorolog František Šopko z ČHMÚ.
V noci na úterý zůstane oblačno až zataženo, v západní polovině Čech místy slabý déšť, na severovýchodě bude zpočátku polojasno. K ránu se v jihozápadní polovině Čech ojediněle objeví mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 °C.
V úterý přes den bude oblačno až zataženo, na západě místy déšť nebo přeháňky. Ráno lze v jihozápadní polovině Čech opět očekávat mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 °C.
Ve středu meteorologové očekávají zataženo až oblačno, v Čechách se postupně na většině území budou vyskytovat déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 °C, nejvyšší denní teploty mezi 11 až 16 °C.
Ve čtvrtek pak bude zataženo až oblačno, občasně se vyskytne déšť nebo přeháňky. Večer v Čechách lze očekávat ubývání srážek a místy i oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 7 °C, nejvyšší denní teploty mezi 13 až 18 °C.
V pátek doprovodí zataženo až oblačno, v severozápadní polovině území ojediněle přeháňky a přechodně i polojasno, v jihovýchodní polovině území s deštěm, který bude večer od severozápadu ustávat.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 °C, na východě a jihovýchodě mezi 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty pak mezi 9 až 14 °C.
O víkendu pak bude oblačno, přechodně polojasno, zejména na horách místy přeháňky, na hřebenech hor napadne i sníh. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C, postupně +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, postupně 5 až 10 °C.