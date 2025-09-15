„V pondělí bude oblačno až zataženo, zpočátku místy mlhy. Ojediněle, postupně místy polojasno, večer až skoro jasno,“ uvedl meteorolog Filip Smola z ČHMÚ. V Čechách se pak místy může objevit déšť nebo přeháňky. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 °C, na horách kolem 15 °C.
|
V noci na úterý meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno, v Čechách zpočátku přechodně až zataženo a místy přeháňky. V jihovýchodní polovině území během noci přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 °C, na západě a severu kolem 10 °C.
V úterý přes den bude zpočátku v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, na jihovýchodě ráno místy s doznívajícím deštěm. Postupně oblačno až polojasno a ojediněle přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C.
Ve středu meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Odpoledne a večer zejména v Čechách místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C.
Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť. Během dne ubývání deště i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C.
V pátek bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území zpočátku až oblačno a ojediněle slabý déšť. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.
O víkendu meteorologové očekávají příchod babího léta, tedy jasného až polojasného počasí s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 27 °C.