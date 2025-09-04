Zítra zaprší, pak se vrátí letní počasí s teplotami do 30 stupňů Celsia

Autor:
  6:36
Dnes meteorologové očekávají velmi teplý a slunečný den. Zítra a v sobotu však do Česka dorazí studená fronta, která přinese bouřky a déšť. Zatímco na západě republiky se teploty budou pohybovat kolem 17 °C, na východě může být i o 10 °C tepleji. Letní teploty přes 25 °C se budou držet i v příštím týdnu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, ráno na východě místy, jinde jen ojediněle mlhy. Během dne v Čechách od západu místy zvětšená oblačnost, nejpravděpodobněji na západě,“ říká meteorolog Martin Tomáš z ČHMÚ. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 29 °C

V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční

V noci na pátek meteorologové očekávají jasno až polojasno, v Čechách od západu většinou oblačno až zataženo a v západní polovině postupně místy déšť nebo přeháňky. K ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 17 až 12 °C.

V pátek bude oblačno až zataženo, ve východní polovině území zejména zpočátku i malá oblačnost. V Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku pouze ojediněle déšť nebo přeháňky. Večer od jihozápadu srážky četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na západě Moravy 17 až 23 °C, na ostatním území 24 až 28 °C.

V sobotu meteorologové očekávají zpočátku velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, lokálně mlhy. Na západě republiky polojasno až oblačno a na severu a severovýchodě místy přeháňky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, na západě a jihozápadě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.

V neděli bude převážně polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.

V pondělí bude převážně polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.

V dalších dnech meteorologové očekávají polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle, od středy místy déšť, přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C, od západu postupně 20 až 25 °C.

Vstoupit do diskuse

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si pomysleli, že je mrtvý. A s nimi i ti, kteří sledovali, jak protesty proti diktátorovi Alexandru...

Zítra zaprší, pak se vrátí letní počasí s teplotami do 30 stupňů Celsia

Dnes meteorologové očekávají velmi teplý a slunečný den. Zítra a v sobotu však do Česka dorazí studená fronta, která přinese bouřky a déšť. Zatímco na západě republiky se teploty budou pohybovat...

4. září 2025  6:36

ANO slíbí lidem bezúročné půjčky na první bydlení i penzijní věk znovu 65 let

Favorit parlamentních voleb, opoziční hnutí ANO, zveřejní v Ostravě měsíc před volbami kompletní program. Slíbí v něm například bezúročné půjčky na první bydlení, což by mělo oslovit hlavně mladé...

4. září 2025  6:30

Zahraniční vojska na Ukrajině jsou pro Rusko nepřijatelná, reaguje Kreml na plán EU

Rusko nemá v úmyslu jednat o jakémkoliv případném nasazení zahraničních vojenských jednotek na Ukrajině. Považuje to za nepřijatelné. Řekla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová...

4. září 2025  6:02

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...

4. září 2025

Studenti raději platí nájem než kolej, jsou prý drahé a ošklivé. Mnozí volí i dojíždění

Premium

Bydlení na koleji už pro řadu vysokoškolských studentů není první volba. Vadí jim narůstající ceny, sdílené sprchy i chybějící soukromí. Někteří proto raději dojíždějí i stovky kilometrů denně nebo...

4. září 2025

První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy

Premium

Odkud se vzala kultura pojídání podzemních hub lanýžů? Známé pouštní lanýže z muslimských států jsou tisíce let staré, ale nejstarší zmínky o pravých lanýžích, které jedli křesťané v Evropě a byly...

4. září 2025

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Čtyřdenní pracovní týden je v Nizozemsku čím dál častější. Podle Eurostatu zde lidé pracují v průměru 32,1 hodiny týdně, což je nejméně ze všech zemí Evropské unie. Zkrácenou pracovní dobu ale...

4. září 2025

Babiš je v dobré kondici, ve čtvrtek představí program ANO, řekla Schillerová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je po pondělním útoku v dobré kondici. Ve čtvrtek bude hlavním mluvčím při představování programu ANO před sněmovními volbami v Ostravě.

3. září 2025  22:32

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl ze tří na patnáct, dalších osmnáct lidí bylo zraněno, uvedly místní úřady. Na...

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  22:07

Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu

Dvě ženy utrpěly ve středu v podvečer zranění při nehodě osobního auta a motocyklu na silnici u Všerub na severním Plzeňsku. Z místa nehody měli záchranáři původně hlášeno zranění více lidí.

3. září 2025  22:03

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Naši vojáci v Polsku zůstanou. Povoláme jich víc, bude-li to třeba, řekl Trump

Američtí vojáci zůstanou v Polsku a Spojené státy jsou připravené navýšit jejich počet, pokud to Varšava bude chtít, prohlásil dnes americký prezident Donald Trump při návštěvě polské hlavy státu...

3. září 2025  21:38

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

3. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.