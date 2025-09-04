„Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, ráno na východě místy, jinde jen ojediněle mlhy. Během dne v Čechách od západu místy zvětšená oblačnost, nejpravděpodobněji na západě,“ říká meteorolog Martin Tomáš z ČHMÚ. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 29 °C
V noci na pátek meteorologové očekávají jasno až polojasno, v Čechách od západu většinou oblačno až zataženo a v západní polovině postupně místy déšť nebo přeháňky. K ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 17 až 12 °C.
V pátek bude oblačno až zataženo, ve východní polovině území zejména zpočátku i malá oblačnost. V Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku pouze ojediněle déšť nebo přeháňky. Večer od jihozápadu srážky četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na západě Moravy 17 až 23 °C, na ostatním území 24 až 28 °C.
V sobotu meteorologové očekávají zpočátku velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, lokálně mlhy. Na západě republiky polojasno až oblačno a na severu a severovýchodě místy přeháňky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, na západě a jihozápadě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.
V neděli bude převážně polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.
V pondělí bude převážně polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.
V dalších dnech meteorologové očekávají polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle, od středy místy déšť, přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C, od západu postupně 20 až 25 °C.