Pondělní ráno přináší velkou oblačnost, od severozápadu ji ale ubývá. Teploty klesly na 11 až 7 °C, v Čechách místy měříme jen kolem 5 °C, a to především na severu, západě a jihu. „Přes den čekáme, že teploty vyšplhají na 20 až 24 °C a počasí bude slunečné,“ říká meteorolog Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V dalších dnech by se mělo postupně oteplovat.
V noci na úterý meteorologové očekávají polojasno. Nejnižší teploty 9 až 4 °C. Klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.
V úterý bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 °C. Slabý proměnlivý, přes den na severovýchodě mírný vítr západních směrů 2 až 5 m/s.
Na středu meteorologové předpovídají polojasno, v Čechách od jihozápadu přibývání oblačnosti a ojediněle slabý déšť. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C. Slabý, během dne přechodně mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 m/s.
Ve čtvrtek bude většinou polojasno, během odpoledne zejména v Čechách od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C, na západě Čech kolem 25 °C. V Čechách mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s se bude později měnit na západní a v bouřkách přechodně zesílí. Na Moravě a ve Slezsku přechodně čerstvý jižní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.
V pátek čekejme oblačno až zataženo, na východě zpočátku až polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, na Moravě a ve Slezsku 24 až 29 °C.
Vyhlídka počasí od soboty 30. 8. do pondělí 1. 9.:
Oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky. V závěru období ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, na východě zpočátku kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.