Začátek října je nezvykle chladný. Vyšší teploty se do Česka vrátí o víkendu

Česko má za sebou sérii nezvykle chladných dnů, kdy ranní minima klesají místy až pod nulu a ani odpolední teploty nevystupují nad hodnoty typické pro začátek října. Ve druhé polovině týdne se bude chladné počasí ještě držet, až o víkendu ale dorazí výraznější oteplení. Spolu s ním však přijde také více oblačnosti a srážky.
foto:  Petr Topič, MAFRA

Ve čtvrtek bude převládat oblačno až zataženo, ráno se mohou objevit i mlhy. Přeháňky se vyskytnou hlavně v Čechách, na horách i smíšené či sněhové.

V odpoledních hodinách se bude od východu obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty se zastaví mezi 9 a 13 °C, na severovýchodě jen mezi 7 a 10 °C.

V noci na pátek bude jasno až polojasno, jen zpočátku může být v západní polovině Čech oblačněji. V nížinách se budou tvořit mlhy, někde i mrznoucí. Teploty klesnou na +2 až -3 °C, místy tedy očekáváme první slabší mrazy. Vítr bude slabý nebo se úplně utiší.

V pátek přes den se počasí ponese ve znamení slunečna. Objevit se mohou ranní mlhy, na severu a severovýchodě přechodně více oblačnosti. Odpolední teploty se vyšplhají na 8 až 12 °C, vítr zůstane slabý, pouze na Moravě a ve Slezsku může být mírný.

Česko zažilo velmi chladný den, na čtvrtině stanic byl nejstudenější v historii měření

V sobotu bude ráno převládat jasno až polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Od západu však postupně přibude oblačnosti a večer se v Čechách objeví déšť nebo přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat mezi +2 a -2 °C, denní maxima vystoupí na 11 až 15 °C, v Čechách ojediněle až na 17 °C. Vítr se během dne stočí na jih a postupně zesílí, na frontě mohou nárazy dosahovat kolem 55 km/h.

V neděli očekáváme zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer bude od západu oblačnost ubývat. Ranní teploty se budou držet mezi 9 a 5 °C, denní vystoupí na 11 až 15 °C, na jihu Moravy až na 17 °C. Západní až severozápadní vítr bude mírný až čerstvý.

V pondělí bude převládat oblačné počasí, na severu a severovýchodě se mohou vyskytnout přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 4 °C, nejvyšší odpolední se budou pohybovat mezi 13 a 17 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka naznačuje proměnlivou oblačnost s občasnými přeháňkami. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 6 °C, při vyjasnění kolem 4 °C. Odpolední maxima vystoupí na 14 až 19 °C, tedy na hodnoty odpovídající obvyklému začátku října.

