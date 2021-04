Česko zasáhne silný vítr a sněžení, hrozí náledí, varují meteorologové

Výstraha před silným větrem platí od pondělních 07:00 do 21:00 a týká se celého Česka s výjimkou okresů na jihu Čech a Moravy. Jižní až jihozápadní vítr může dosahovat v nárazech rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů. Večer se vítr změní na severozápadní a zeslábne. Vyplývá to ze zveřejněného varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Kvůli silnému větru hrozí poškození stromů a možné jsou i menší škody na budovách, upozorňují meteorologové. Lidem doporučují zajistit uvolněné předměty kolem domů, věnovat zvýšenou pozornost řízení a rozhodně se nevydávat na hřebeny hor.

Studená fronta přinese do Česka v pondělí odpoledne také intenzivní srážky. Zejména v severních, středních a východních Čechách není podle ČHMÚ vyloučen rychlý přechod z deště ve sněžení. „Večer se intenzivní sněhové přeháňky s poklesem dohlednosti a přechodnou tvorbou sněhové pokrývky mohou vyskytnout hlavně v horách severní Moravy a Slezska,“ předpokládají meteorologové.

V pondělí večer by se měl vítr uklidnit a ustat by mělo i sněžení. V noci na úterý ale bude kvůli nízkým teplotám hrozit v celém Česku vznik náledí. Opatrní by proto měli být řidiči, ale i chodci. Starší nebo méně mobilní lidé by podle meteorologů měli od pondělního podvečera do úterního dopoledne omezit vycházení ven.