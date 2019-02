V Čechách zítra nasněží až 20 cm, na Moravě se zvednou řeky, varuje ČHMÚ

Některé toky v povodí horní Sázavy, Moravy a Dyje mohou během neděle dosáhnout prvního povodňového stupně, v povodí Svratky a Jihlavy ojediněle i druhého.

Na Moravě, ve východních Čechách a na Vysočině se může v noci na pondělí vyskytnout také náledí nebo zmrazky.

Nedělní sněžení bude v Čechách velmi intenzivní a netýká se jen hor. „V neděli bude na většině území Čech silně sněžit, napadne pět až dvacet centimetrů nového sněhu, v oblasti Šumavy ojediněle až 25 cm. Intenzita sněžení bude přechodně i silná s úhrny kolem tří centimetrů za hodinu. Sněžení bude slábnout na jihu během odpoledne, na ostatním území Čech během večera a noci na pondělí,“ uvedli meteorologové.

Pro sobotu platila pro východní část země výstraha před silným větrem, který mohl v Jeseníkách a Beskydech dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů v hodině. Odpoledne a večer bude vítr slábnout.

Únor bude podle dlouhodobé předpovědi teplotně průměrný. V období od 3. února do 4. března by se běžné teploty měly pohybovat kolem nuly, mohou se ale objevovat teplotní výkyvy. Oproti ostatním letům bude o něco méně srážek. Na horách by stále mělo sněžit. V nižších polohách bude běžnější déšť, případně déšť se sněhem. Nejméně srážek bude v prvním a třetím týdnu.