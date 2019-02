Poslední záchvěv zimy a pak loučení, pokračovat bude nadprůměrně teplé počasí

Průměrné týdenní teploty se budou pohybovat na hranici normálních a nadnormálních hodnot, a to ve všech předpovědních týdnech. Celkově by období od pondělí do 24. března mělo zůstat teplotně nadnormální.

Po relativně suchém počasí z posledních týdnů bude následovat o něco vlhčí počasí, přičemž týdenní úhrny srážek budou kolísat na hranici normálních a podnormálních hodnot. Období jako celek z pohledu srážek by mělo být normální až podnormální.

Po nadprůměrně teplém pracovním týdnu se sice do Česka dostal v pátek studený vzduch, po krátkém ochlazení se má ale opět oteplit a průměrné denní teploty mají příští týden šplhat k devíti stupňům. Podle předpovědi na nejbližší dny by v neděli měly teploty přes den vystoupat maximálně k deseti stupňům Celsia, v pondělí zejména v Čechách už ojediněle až k 16 stupňům a ve středu k 17 stupňům. Na víkend by se mělo dočasně mírně ochladit a v dalších třech týdnech by pak průměrné denní teploty měly být kolem deseti stupňů.



Dlouhodobá průměrná teplota v celém sledovaném období je 2,7 stupně Celsia, přičemž nejtepleji bylo v roce 1990, kdy průměr činil 6,5 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr minus 3,3 stupně je z roku 1987.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.