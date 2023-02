Začátek týdne bude teplý a větrný, v druhé polovině se výrazně ochladí

Začátkem týdne můžeme očekávat opět teplé a větrné počasí. Do středy by mělo být navíc beze srážek. V první polovině týdne se teploty budou pohybovat v průměru okolo 13 stupňů Celsia. V druhé polovině týdne pak jarní počasí vystřídá výrazné ochlazení a nejvyšší teploty budou pouze pod 5 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).