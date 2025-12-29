Víkend přinese velmi zajímavé počasí. Jaké? To není vůbec jasné, řekli odborníci

„Příští víkend přinese do střední Evropy velmi zajímavé počasí. Jaké? To v tuto chvíli není vůbec jasné,“ uvedli meteorologové. S vysokou pravděpodobností se bude během víkendu nad střední Evropou nacházet výrazné frontální rozhraní.
Bude se jednat o ostrý přechod mezi teplým a studeným vzduchem. Poloha rozhraní je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zatím nejasná. Právě na poloze však závisí výsledné teploty, množství srážek i jejich načasování. Zatím tedy není jasné, zda půjde o déšť, nebo sníh.
Dva numerické modely se snaží předpovědět scénáře víkendového počasí, které mohou nastat. Americký model GFS a evropský model ECMWF se v poloze frontálního rozhraní liší o několik stovek kilometrů. Míru nejistoty lze podle ČHMÚ odhadnout až pomocí alternativních výpočtů těchto modelů. Jejich rozptyl ukazuje, jak pravděpodobné jednotlivé scénáře jsou.
Odhadované teploty ve výšce kolem 1 450 metrů nad mořem v oblasti Prahy ukazují, že model GFS pracuje v podstatě se dvěma extrémně odlišnými variantami – buď výrazné oteplení, nebo pokračování zimního počasí. Obě možnosti mají přibližně stejnou pravděpodobnost. To je důsledek právě nejisté polohy frontálního rozhraní.
Evropský model ECMWF vidí situaci mírně odlišně. Tomu se varianta výrazného oteplení jeví jako méně pravděpodobná, i když ji zatím nelze vyloučit. Oba modely se každopádně shodují v tom, že nejistota zůstává vysoká.
„Pokud tak sledujete předpověď v aplikacích na příští víkend, berte ji zatím s velkou rezervou,“ upozornil na síti X ČHMÚ. Situace počasí je totiž zatím velmi otevřená a bude se upřesňovat až v následujících dnech.
