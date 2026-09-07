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Česko čeká teplotní houpačka. Nejdřív až 33 stupňů, potom se výrazně ochladí

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  6:33
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
11 fotografií
Počasí v Česku bude tento týden velmi proměnlivé. Zatímco v úterý se teploty mohou vyšplhat až na 33 °C, už ve středu začne od severozápadu přibývat oblačnosti a přijdou déšť, přeháňky a místy bouřky. Ve čtvrtek se výrazně ochladí, teploty nepřekročí 21 °C.

V pondělí (dnes) podle meteorologů bude oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty vystoupají na 23 až 27 °C, na severu bude kolem 20 °C. Na horách v 1000 metrech bude kolem 16 °C, na Šumavě až 22 °C. Vítr bude slabý a proměnlivý nebo jižní.

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V noci na úterý bude většinou jasno, na severovýchodě zpočátku polojasno. Teploty klesnou na 15 až 11 °C, v údolích mohou být kolem 9 °C. Na horách v 1000 metrech bude kolem 7 °C. Vítr bude jen slabý, místy bude bezvětří.

V úterý bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne se při přechodně větší oblačnosti mohou výjimečně objevit přeháňky. Teploty vystoupají na 28 až 33 °C, na severu bude 26 až 29 °C. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 21 °C, na Šumavě až kolem 24 °C. Foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr.

Ve středu bude zpočátku polojasno až skoro jasno. V Čechách začne už v noci a ráno od severozápadu přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se změna počasí přesune také na Moravu a do Slezska. Postupně se objeví déšť, přeháňky a místy bouřky. Později večer budou srážky na západě a severozápadě Čech ubývat.

Teploty se budou výrazně lišit. Zatímco na západě Čech se nejvyšší teploty dostanou jen k 15 °C, na jihovýchodě a východě může být až 32 °C. Noční teploty klesnou na 17 až 13 °C, na východě a jihovýchodě bude kolem 19 °C. Vítr bude slabý západní až severozápadní, na frontě a v bouřkách může přechodně zesílit.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají zataženo až oblačno. S výjimkou západu a severozápadu Čech se objeví déšť, přeháňky a ojediněle také bouřky. Během dne bude od severozápadu srážek ubývat a obloha se začne postupně vyjasňovat. Noční teploty klesnou na 15 až 11 °C, na západě a severozápadě kolem 9 °C. Přes den bude jen 16 až 21 °C.

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V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku může být polojasno až skoro jasno. Ojediněle se objeví přeháňky, především na horách. Noční teploty klesnou na 11 až 6 °C, při bezvětří mohou být jen kolem 4 °C. Přes den bude 17 až 21 °C.

Výhled počasí od soboty do pondělí: Meteorologové očekávají převážně polojasno až oblačno a ojediněle se objeví přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 11 a 6 °C, přes den bude 18 až 23 °C.

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