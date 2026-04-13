Začíná týden nadprůměrného tepla, zítra zaprší, pak přijdou příjemné dvacítky

Autor:
  6:34
Pondělní ranní teploty zůstanou v rozmezí 8 až 4 °C, pak se budou denní maxima držet u hranice 20 °C. V úterý místy zaprší kvůli studené frontě, která přijde ze západní do střední Evropy a kvůli teplému přílivu vzduchu z jihu. V polovině týdne budou teploty nadprůměrné díky úbytku oblačnosti, dosáhnou až 21 °C, podobně bude až do neděle.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde teplota výjimečně dosáhne až 11 °C. Naopak na západě Čech teplota ojediněle klesá pod 4 °C.

Nejvyšší ranní minima hlásí stanice Pohořelice, Brno, Žabovřesky, kde naměřili 10,8 °C a Ždánice s 10,6°C. Nejnižší teploty zaznamenala Kvilda-Perla, Horská Kvilda a Sněžka, Poštovna (-2,4 °C až 1,5 °C). Mimo hory naměřili nejnižší teploty ve Vimperku a v Nepomuku (1,4 a 1,5 °C).

V pondělí bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty budou 15 až 19 °C, v 1 000 m na horách pak kolem 11 °C, na Šumavě bude až 16 °C. Bude vát čerstvý jihovýchodní vítr 5 až 9 m/s, zejména na Českomoravské vrchovině bude s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na západě Čech, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku povane mírný východní vítr 2 až 5 m/s.

V noci na úterý bude opět oblačno až zataženo, na západě a jihozápadě se ojediněle objeví déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty budou 10 až 6 °C. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Českomoravské vrchovině zpočátku čerstvý 4 až 8 m/s vítr, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na západě Čech, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

V úterý přes den čekejte zataženo až oblačno. Zpočátku ojediněle, postupně se místy objeví občasný déšť nebo přeháňky. Později večer budou na severozápadě Čech srážky ustávat. Nejvyšší teploty budou 14 až 18 °C, při srážkách pak kolem 12 °C. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s se bude odpoledne v Čechách měnit na severozápadní až severní. Na severovýchodě povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Ve středu bude v Čechách oblačno až polojasno, zpočátku na jihu a jihovýchodě se místy objeví přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku převážnbude ě zataženo, občasně déšť nebo přeháňky. Odpoledne od západu srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejnižší noční teploty budou 9 až 5 °C, v západních Čechách při zmenšené oblačnosti pak kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 °C. Povane slabý severozápadní až severní vítr do 4 m/s.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Ve čtvrtek očekávají meteorologové polojasno až oblačno, ojediněle také přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 14 až 19 °C, na jihu Moravy pak až 21 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.

V pátek bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 9 až 5 °C, při zmenšené oblačnosti pak kolem 3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 16 až 20 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Polojasno až oblačno, ojediněle, přechodně místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

ONLINE: Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

Šňupal bílý prášek. U soudu s Dozimetrem promluví „manažer TOP 09“ Fremr

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. (22. září 2025)

V pondělí u soudu v kauze Dozimetr bude svědčit Jiří Fremr. Toho policie na záběrech z kryté kamery přistihla, jak podává a šňupe bílý prášek v bytě hlavního obžalovaného Michala Redla. Později o něm...

13. dubna 2026

Sabotáž u ropovodu TAL vyšetřuje protiteroristická jednotka. Itálie nemá pochyb

Ropovod TAL v italském Terstu. (10. září 2024)

Přerušení elektrického vedení, které vedlo na konci března k zastavení ropovodu TAL, vyšetřuje protiteroristická jednotka v Terstu a speciální útvar karabiniérů ROS. Uvedla to v neděli italská...

13. dubna 2026  6:48

Začíná týden nadprůměrného tepla, zítra zaprší, pak přijdou příjemné dvacítky

Ilustrační snímek

Pondělní ranní teploty zůstanou v rozmezí 8 až 4 °C, pak se budou denní maxima držet u hranice 20 °C. V úterý místy zaprší kvůli studené frontě, která přijde ze západní do střední Evropy a kvůli...

13. dubna 2026  6:34

Finální pokus. Deváťáci píšou podruhé přijímačky. Snad to dopadne lépe, doufají

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Druhým testovým dnem pokračují jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Zájemci o čtyřleté a kratší obory mají další pokus o co nejlepší napsání zkoušky z matematiky a českého jazyka. Orientační...

13. dubna 2026  6:30

Babiš gratuloval Magyarovi. Nese velká očekávání a naděje, napsal

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš během jednání Visegrádské čtyřky v...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš poblahopřál na vítězi parlamentních voleb v Maďarsku, lídrovi dosud opozičního uskupení Tisza Péteru Magyarovi, který jednoznačně ve volbách porazil Babišova...

13. dubna 2026  6:15

Vláda chce zákon, který jí umožní regulovat ceny paliv jejím nařízením

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vláda Andreje Babiše projedná návrh zákona, který by jí i jejím nástupcům umožnil regulovat marže a ceny nafty a benzinu pouhým nařízením kabinetu. Vláda chce takový návrh projednat v parlamentu v...

13. dubna 2026

OBRAZEM: Prasátko jako dalmatin. V přírodě by nepřežilo, v oboře je atrakcí

Má puntíky jako dalmatin, ale žádný pes to není. S netypickým zbarvením se v...

Má puntíky jako dalmatin, ale žádný pes to není. S netypickým zbarvením se v brněnské oboře Holedná narodilo mládě divokého prasete. Jeho sourozenci jsou přitom všichni pruhovaní. Puntíkaté selátko...

13. dubna 2026  5:23

Česko v Orbánovi ztratilo spojence, řekl Macinka. Pavel věří v dobré vztahy

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, reagoval na výsledek maďarských voleb ministr zahraničí Petr Macinka. S novou vládou chce mít nadstandardní vztahy. Lídři českých opozičních stran...

12. dubna 2026  22:03,  aktualizováno  13. 4.

Chorvatsko dál ztrácí, stále více Čechů směřuje na letní dovolenou do Itálie

Premium
ilustrační snímek

Pokles zájmu o dovolenou v Chorvatsku začal v roce 2023, kdy Češi poprvé zareagovali na zdražování nebo na zprávy o zavádění placených plážových sprch a dalších regulačních mechanismů. Úbytek turistů...

13. dubna 2026

Bič na neplatiče pokut. Strážníci zabavují „espézetky“, přijít můžete o celé auto

Premium
Celníci mohou od letoška zabavit u auta registrační značky, pokud nemá řidič či...

Zastaví vás kvůli rozbitému světlu nebo rychlosti, domů už ale odcházíte pěšky. Stále více městských policií po celém Česku začíná naplno využívat silnou zbraň proti neplatičům pokut: odebírání...

13. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vesmírný triumf rozbouřené země. Artemis II vrátila Američanům pocit sounáležitosti

Premium
Astronautka a specialistka mise Artemis II Christina Kochová dívá z jednoho z...

Od naší spolupracovnice v USA Bylo mi šest, když Neil Armstrong vstoupil na Měsíc, ale dnešní přistání Artemisu II mě dojalo snad ještě více. Je to skvělý pocit. Podívej se kolem sebe – je jedno, jestli jsi republikán nebo...

13. dubna 2026

Evropské srdce bije silněji, řekla von der Leyenová. Maďaři potěšili Macrona i Merze

Příznivci opoziční strany Tisza se v Budapešti radují po oznámení částečných...

Evropské srdce v neděli v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to uvedla šéfka Evropské komise...

12. dubna 2026  21:57,  aktualizováno  23:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.