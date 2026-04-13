Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde teplota výjimečně dosáhne až 11 °C. Naopak na západě Čech teplota ojediněle klesá pod 4 °C.
Nejvyšší ranní minima hlásí stanice Pohořelice, Brno, Žabovřesky, kde naměřili 10,8 °C a Ždánice s 10,6°C. Nejnižší teploty zaznamenala Kvilda-Perla, Horská Kvilda a Sněžka, Poštovna (-2,4 °C až 1,5 °C). Mimo hory naměřili nejnižší teploty ve Vimperku a v Nepomuku (1,4 a 1,5 °C).
V pondělí bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty budou 15 až 19 °C, v 1 000 m na horách pak kolem 11 °C, na Šumavě bude až 16 °C. Bude vát čerstvý jihovýchodní vítr 5 až 9 m/s, zejména na Českomoravské vrchovině bude s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na západě Čech, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku povane mírný východní vítr 2 až 5 m/s.
V noci na úterý bude opět oblačno až zataženo, na západě a jihozápadě se ojediněle objeví déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty budou 10 až 6 °C. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Českomoravské vrchovině zpočátku čerstvý 4 až 8 m/s vítr, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na západě Čech, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
|
V úterý přes den čekejte zataženo až oblačno. Zpočátku ojediněle, postupně se místy objeví občasný déšť nebo přeháňky. Později večer budou na severozápadě Čech srážky ustávat. Nejvyšší teploty budou 14 až 18 °C, při srážkách pak kolem 12 °C. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s se bude odpoledne v Čechách měnit na severozápadní až severní. Na severovýchodě povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Ve středu bude v Čechách oblačno až polojasno, zpočátku na jihu a jihovýchodě se místy objeví přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku převážnbude ě zataženo, občasně déšť nebo přeháňky. Odpoledne od západu srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejnižší noční teploty budou 9 až 5 °C, v západních Čechách při zmenšené oblačnosti pak kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 °C. Povane slabý severozápadní až severní vítr do 4 m/s.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou.
Ve čtvrtek očekávají meteorologové polojasno až oblačno, ojediněle také přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 14 až 19 °C, na jihu Moravy pak až 21 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.
V pátek bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 9 až 5 °C, při zmenšené oblačnosti pak kolem 3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 16 až 20 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Polojasno až oblačno, ojediněle, přechodně místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C.