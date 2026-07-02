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Silné bouřky a tropy vystřídá klidnější počasí. Na konci týdne opět přijde změna

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  6:44
Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás bouřek, který je dlouhý desítky až stovky kilometrů. (30. června 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
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Klidnější počasí v druhé polovině týdne vystřídá extrémní vedra z minulých dnů i následné silné bouřky. Převládat bude polojasno s ojedinělými přeháňkami, častějšími na horách. Změnu přinese až o víkendu studená fronta, která přinese déšť a místy i bouřky. Denní teploty se budou většinou pohybovat mezi 22 a 26 °C, na jihu Moravy vystoupí až k 29 stupňům.

„Už čtvrteční ráno přináší teploty, které nejsou tropické, pohybují se nejčastěji mezi 17 a 13 °C, na západě klesly až k 10 stupňům a od severozápadu oblačnosti ubývá,“ uvedl meteorolog Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.

Kromě ranní mlhy bude na většině území polojasno. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo. Slabý déšť se objeví na východě území a s malou pravděpodobností se objeví také na horách.

Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou 22 až 26 °C a na jižní Moravě až 29 °C. Nejvyšší teploty v 1 000 metrech na horách budou kolem 17 °C. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

V noci na pátek bude skoro jasno až polojasno, od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť. Nejnižší teploty budou 16 až 12 °C. Na horách ve výšce 1 000 metrů budou teploty kolem 11 °C. Povane slabý, postupně místy mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.

V pátek přes den bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 °C a na jihu Moravy až 27 °C. Nejvyšší teploty v 1 000 metrech na horách budou kolem 15 °C. Povane mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s, který bude večer částečně slábnout.

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V sobotu meteorologové očekávají polojasno až jasno, na severu a severovýchodě území postupně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak 21 až 26 °C. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.

V neděli meteorologové čekají převážně oblačno, od severu se pravděpodobně na většině území vyskytnou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty budou 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty pak 22 až 27 °C. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

V pondělí meteorologové předpokládají většinou oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejnižší noční teploty budou 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty pak 20 až 25 °C. Povane západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, většinou mírný.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Meteorologové čekají převážně oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážek bude postupně ubývat a polojasno bude častější. Nejnižší noční teploty v úterý 17 až 12 °C, v dalších dnech 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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