„Už čtvrteční ráno přináší teploty, které nejsou tropické, pohybují se nejčastěji mezi 17 a 13 °C, na západě klesly až k 10 stupňům a od severozápadu oblačnosti ubývá,“ uvedl meteorolog Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
Kromě ranní mlhy bude na většině území polojasno. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo. Slabý déšť se objeví na východě území a s malou pravděpodobností se objeví také na horách.
Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou 22 až 26 °C a na jižní Moravě až 29 °C. Nejvyšší teploty v 1 000 metrech na horách budou kolem 17 °C. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
V noci na pátek bude skoro jasno až polojasno, od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť. Nejnižší teploty budou 16 až 12 °C. Na horách ve výšce 1 000 metrů budou teploty kolem 11 °C. Povane slabý, postupně místy mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek přes den bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 °C a na jihu Moravy až 27 °C. Nejvyšší teploty v 1 000 metrech na horách budou kolem 15 °C. Povane mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s, který bude večer částečně slábnout.
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V sobotu meteorologové očekávají polojasno až jasno, na severu a severovýchodě území postupně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak 21 až 26 °C. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.
V neděli meteorologové čekají převážně oblačno, od severu se pravděpodobně na většině území vyskytnou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty budou 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty pak 22 až 27 °C. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí meteorologové předpokládají většinou oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejnižší noční teploty budou 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty pak 20 až 25 °C. Povane západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, většinou mírný.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Meteorologové čekají převážně oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážek bude postupně ubývat a polojasno bude častější. Nejnižší noční teploty v úterý 17 až 12 °C, v dalších dnech 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C.
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