V pondělí očekávají meteorologové polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné.
Nejvyšší teploty dosáhnou 31 až 36 °C, v 1 000 metrech na horách bude kolem 26 °C. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní. V bouřkách a večer na frontě bude vítr přechodně nárazový.
„Čekáme silnou zátěž teplem,“ uvedla meteoroložka Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tropické teploty mohou mít negativní vliv na lidské zdraví, hospodářství i infrastrukturu, varují meteorologové.
V noci na úterý bude polojasno až skoro jasno a při přechodně zvětšené oblačnosti se může ojediněle objevit také přeháňka.
Nejnižší teploty budou 18 až 13 °C, na jihu Moravy od 20 až do 17 °C, v 1 000 metrech na horách bude kolem 13 °C. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
V úterý přes den bude polojasno až skoro jasno a během odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty budou 23 až 28 °C, na jihu Moravy pak kolem 30 °C. V 1 000 metrech na horách bude kolem kolem 20 °C. Povane mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 m/s, který bude večer slábnout.
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Počasí do konce léta? Meteorologové vydali potěšující předpověď
Ve středu čekají meteorologové jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty budou 12 až 7 °C, na jihovýchodě Moravy pak kolem 15 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě území pak kolem 23 °C. Slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek bude jasno. Nejnižší noční teploty budou 13 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 26 až 31 °C, na severovýchodě území pak kolem 24 °C. Bude vát slabý proměnlivý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
I v pátek vydrží jasno. Nejnižší noční teploty budou 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty budou 27 až 32 °C. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do příštího pondělí:
Meteorologové očekávají jasno až skoro jasno, během období od západu přibude oblačnosti a postupně se místy vyskytnou také přeháňky a bouřky. Nejnižší noční teploty budou 16 až 11 °C, postupně pak 21 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 31 až 36 °C. V závěru období od západu se začne ochlazovat.