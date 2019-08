Do konce prázdnin budou teploty pozvolna klesat, mírně se oteplí až v září

16:21 , aktualizováno 16:21

V Česku se bude v následujících srpnových týdnech ochlazovat. Mírného oteplení se lidé znovu dočkají až na začátku září. Celkově by měly být následující čtyři týdny teplotně i srážkově v normálu. Podle meteorologů naprší od deseti do 25 milimetrů za týden. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).