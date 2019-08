Na západ a severozápad Čech se ženou prudké bouřky, varují meteorologové

22:19 , aktualizováno 22:19

V nedělních pozdních večerních a nočních hodinách zasáhnou intenzivní bouřky západ a místy i severozápad Čech. Částečně se rozšíří i do středních Čech. Při bouřkách lze očekávat nárazy větru od 20 do 30 metrů za sekundu. Počasí v následujícím týdnu by jinak mělo být průměrné jak teplotně, tak srážkově.