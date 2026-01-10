Čekají nás další mrazivé noci, vítr bude tvořit sněhové jazyky a závěje

„V přílivu studeného vzduchu od severu budou noční a ranní teploty v neděli klesat místy pod minus 12 stupňů,“ uvedli meteorologové s tím, že na severozápadě a severu Čech, v Polabí, na jižní Moravě a na některých místech v jižních Čechách a ve Slezsku bude mráz slabší.
Teploty pod minus 12 stupňů budou na celém území s výjimkou jihu Moravy panovat podle ČHMÚ také i v noci na pondělí a v pondělí ráno.
V neděli začne foukat i čerstvý severozápadní vítr a na většině území bude z případného prachového sněhu tvořit sněhové jazyky nebo závěje. „V Beskydské oblasti se v neděli očekává intenzivnější a trvalejší sněžení, přičemž může napadnout místy přes 15 centimetrů, na severním návětří i přes 25 centimetrů nového sněhu,“ dodali meteorologové.
Sníh se dál sype na Česko. Problémy jsou v dopravě, v Praze hrozí zpoždění
V pátek intenzivní sněžení zasáhlo západní polovinu ČR a na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Se sněhovými přeháňkami nebo vrstvou sněhu na silnicích by měli řidiči při svých cestách po republice počítat i v sobotu.