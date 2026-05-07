Chladná rána, přes den teplo. Po prodlouženém víkendu ale přijde změna

Čtvrteční ráno bylo opět velmi teplé. V Čechách klesla teplota k 4. hodině na 13 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku na 16 až 12 °C. Nejvyšší teplotu hlásila stanice Frýdek-Místek, Sviadnov, a to 16,6 °C.
Přeháňky se ráno vyskytly téměř výhradně na severu a severozápadě území. Od středečního odpoledne zapršelo na celém území Čech. Moravě a Slezsku se prozatím srážky vyhnuly.
Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny měly stanice Ústí nad Labem, Kočkov (34,5 mm) a Studenec (31,9 mm).
Dnes (ve čtvrtek) bude většinou oblačno, nejprve přijdou přeháňky jen výjimečně, během dne se od západu budou stupňovat, ojediněle přijdou i bouřky. Nejvyšší teploty budou 17 až 21 °C, na severu a západě Čech pak kolem 15 °C, na jihu Moravy až 23 °C, v 1 000 m na horách v Čechách kolem 8 °C a na Moravě a ve Slezsku kolem 12 °C.
Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, který bude bude večer slábnout a v Čechách se měnit na severozápadní.
V noci na pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku budou místy i přeháňky a na Moravě a ve Slezsku také ojediněle i bouřky. Postupně se přeháňky objeví už jen ojediněle. Na jihu očekávají meteorologové až polojasno. Nejnižší teploty budou 10 až 6 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.
V pátek přes den bude oblačno až polojasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Nejvyšší teploty budou 15 až 19 °C, na jihu Moravy i kolem 21 °C, v 1 000 m na horách pak kolem 8 °C a na Šumavě kolem 12 °C. Povane slabý severní až severovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s.
V sobotu bude polojasno až skoro jasno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou i přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 8 až 3 °C, v údolích až 1 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty budou 18 až 22 °C a na jihu Moravy až 24 °C. Povane slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.
V neděli bude polojasno až skoro jasno. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky a bouřky. Později odpoledne a večer bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty pak 20 až 25 °C a na jihu Moravy až 27 °C. Bude vát slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Od západu budou postupně na většině území přeháňky nebo déšť a místy i bouřky. Nejnižší noční teploty budou 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 °C, na jihovýchodě Moravy až 25 °C. Povane mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Většinou bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytnou přeháňky nebo déšť a místy také bouřky. Přechodně bude i polojasno a přeháňky jen místy. Nejnižší noční teploty budou 13 až 8 °C, postupně 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 14 až 19 °C, na jihovýchodě Moravy až 21 °C.