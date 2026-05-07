Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chladná rána, přes den teplo. Po prodlouženém víkendu ale přijde změna

Autor:
  6:41
Počasí v Česku od pátku ovlivní nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ubude oblačnosti a odpolední teploty se začnou zvyšovat. V neděli vystoupají až k 25 stupňům, na Moravě i k 27 stupňům. Rána budou naopak chladnější. Po prodlouženém víkendu se bude nad střední Evropou vlnit další studená fronta. Opět se vyskytne více přeháněk a denní teploty se sníží.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Čtvrteční ráno bylo opět velmi teplé. V Čechách klesla teplota k 4. hodině na 13 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku na 16 až 12 °C. Nejvyšší teplotu hlásila stanice Frýdek-Místek, Sviadnov, a to 16,6 °C.

Přeháňky se ráno vyskytly téměř výhradně na severu a severozápadě území. Od středečního odpoledne zapršelo na celém území Čech. Moravě a Slezsku se prozatím srážky vyhnuly.

Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny měly stanice Ústí nad Labem, Kočkov (34,5 mm) a Studenec (31,9 mm).

Dnes (ve čtvrtek) bude většinou oblačno, nejprve přijdou přeháňky jen výjimečně, během dne se od západu budou stupňovat, ojediněle přijdou i bouřky. Nejvyšší teploty budou 17 až 21 °C, na severu a západě Čech pak kolem 15 °C, na jihu Moravy až 23 °C, v 1 000 m na horách v Čechách kolem 8 °C a na Moravě a ve Slezsku kolem 12 °C.

Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, který bude bude večer slábnout a v Čechách se měnit na severozápadní.

V noci na pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku budou místy i přeháňky a na Moravě a ve Slezsku také ojediněle i bouřky. Postupně se přeháňky objeví už jen ojediněle. Na jihu očekávají meteorologové až polojasno. Nejnižší teploty budou 10 až 6 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.

První přesná předpověď na prodloužený víkend, v neděli přijde změna

V pátek přes den bude oblačno až polojasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Nejvyšší teploty budou 15 až 19 °C, na jihu Moravy i kolem 21 °C, v 1 000 m na horách pak kolem 8 °C a na Šumavě kolem 12 °C. Povane slabý severní až severovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s.

V sobotu bude polojasno až skoro jasno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou i přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 8 až 3 °C, v údolích až 1 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty budou 18 až 22 °C a na jihu Moravy až 24 °C. Povane slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Česko zasáhly silné bouřky. Experti varovali před nárazy větru nebo požáry

V neděli bude polojasno až skoro jasno. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky a bouřky. Později odpoledne a večer bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty pak 20 až 25 °C a na jihu Moravy až 27 °C. Bude vát slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

V pondělí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Od západu budou postupně na většině území přeháňky nebo déšť a místy i bouřky. Nejnižší noční teploty budou 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 °C, na jihovýchodě Moravy až 25 °C. Povane mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Většinou bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytnou přeháňky nebo déšť a místy také bouřky. Přechodně bude i polojasno a přeháňky jen místy. Nejnižší noční teploty budou 13 až 8 °C, postupně 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 14 až 19 °C, na jihovýchodě Moravy až 21 °C.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony, mohly narazit do skladu ropy

Lotyšská armáda opevňuje hranice s Ruskem. (1. května 2024)

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Jeden mohl narazit do skladu ropy. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, ale to nutně neznamená, že se jedná o ruské stroje,...

7. května 2026  7:03,  aktualizováno  7:11

Chladná rána, přes den teplo. Po prodlouženém víkendu ale přijde změna

Sluníčko vylákalo lidi ven, zde do Riegrových sadů v Praze (22.4.2023)

Počasí v Česku od pátku ovlivní nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ubude oblačnosti a odpolední teploty se začnou zvyšovat. V neděli vystoupají až k 25 stupňům, na Moravě i k 27 stupňům. Rána...

7. května 2026  6:41

Jihokorejský expremiér dostal kvůli stannému právu 15 let, soud mu snížil trest

Jihokorejský ústavní soud zrušil odvolání premiéra Han Duk-soa a dosadil ho...

Jihokorejský odvolací soud snížil výši trestu expremiéra Han Duk-soa o osm let, vyměřil mu 15 let vězení. Soud nižší instance politika v lednu uznal vinným z napomáhání při vyhlašování stanného práva...

7. května 2026  6:22

Loď s hantavirem zakotví na Kanárských ostrovech, není na ní žádný Čech

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda umožnila přístup na ostrovy poté, co se dohodla se Světovou zdravotnickou organizací...

6. května 2026  8:52,  aktualizováno  7. 5. 6:12

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte

První samoobsluha s názvem Piggly Wiggly otevřela v USA v Memphisu v září 1916,...

Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?

7. května 2026

Psychiatr Cimický souzený za sexuální útoky stále léčí ženy. Podle komory může

Premium
Psychiatr Cimický dál léčí ženy

Psychiatra Jana Cimického již dvakrát soud uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání několika desítek žen. Přesto podle zjištění redakce iDNES.cz lékař stále ordinuje a je v kontaktu s pacienty.

7. května 2026

Bankomat obere turisty na poplatcích i o stovky korun. Jak ho poznat a na co pozor

Premium
ilustrační snímek

Výběry z bankomatů v zahraničí se mohou výrazně prodražit i těm, kteří mají od banky výběry zdarma. Riziko číhá na výletníky hlavně v turisticky oblíbených lokalitách. V centrech měst se to hemží...

7. května 2026

Írán podle Trumpa slíbil a souhlasil, že nebude mít jaderné zbraně

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Írán se zavázal, že nebude mít jaderné zbraně. Ve středu to novinářům v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump. Prohlásil také, že jednání s Teheránem pokračují velmi dobře a že dohoda je...

6. května 2026  22:52

Francouzští poslanci schválili zákon o vrácení umění z koloniální éry

Sošky dvou hlav předků vládce bývalého království Benin (dnes Nigérie) na...

Francouzská sněmovna ve středu jednomyslně podpořila návrh zákona, který má usnadnit navracení uměleckých děl z koloniální éry. Jde o poslední hlasování před konečným schválením, o němž má ve čtvrtek...

6. května 2026  22:10

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Bývalého kurýra společnosti FedEx odsoudili k smrti. Zavraždil 7letou dívku

Tanner Horner u soudu (5. května 2026)

Bývalý řidič společnosti FedEx dostal v úterý trest smrti za únos a vraždu sedmileté dívky. Zločin spáchal v prosinci roku 2022 při doručování balíku v texaském městě Paradise.

6. května 2026  21:44

„Ne válce.“ V Kaliningradu se na protest upálil muž, úřady to měsíce tutlaly

Památník padlým sovětským vojákům v Kaliningradu (7. května 2025)

Na třetí výročí invaze ruských vojsk na Ukrajinu se v Kaliningradu na západě Ruska na protest proti této válce zaživa upálil místní obyvatel. Úřady udělaly vše, aby to utajily, napsal ve středu...

6. května 2026  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.