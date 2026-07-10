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VÝSTRAHA: Požáry hrozí už v pěti krajích, varují meteorologové. Teploty dál porostou

Zuzana Stiboříková
  13:54
Do Česka se vrací letní počasí a hydrometeorologický úřad zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry.

Do Česka se vrací letní počasí a hydrometeorologický úřad zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do Česka se vrací letní počasí a hydrometeorologický úřad zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry.
Do Česka se vrací letní počasí a hydrometeorologický úřad zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry.
Do Česka se vrací letní počasí a hydrometeorologický úřad zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry.
Do Česka se vrací letní počasí a hydrometeorologický úřad zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry.
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Předpověď počasí meteorologů z ČHMÚ potvrzuje, že se do Česka vrací letní počasí. Hydrometeorologický ústav zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry. Podívejte se, jak bude v sobotu, neděli i v dalších dnech až do příštího víkendu.

V článku se dále dozvíte

Počasí o víkendu

Po několika chladnějších dnech bude o víkendu počasí znovu připomínat pravé léto. Slunce bude převládat na většině území, teploty se budou postupně zvyšovat a maxima se dostanou skoro na hranici třicítky. Na severovýchodě republiky ale bude oblačnosti více a nelze tam vyloučit ani krátké přeháňky.

Sobota 11. července 2026:

Sobota nabídne převážně slunečné letní počasí. Obloha bude většinou jasná až polojasná, především na severovýchodě se ale během dne může přechodně více zatáhnout.

  • 25 až 29 °C, na severovýchodě kolem 23 °C
  • většinou jasno až polojasno
  • slabý až mírný severní vítr

Neděle 12. července 2026:

V neděli bude ještě tepleji. Na většině území převládne slunečné počasí, jen na severovýchodě se při větší oblačnosti mohou místy vyskytnout přeháňky. Oproti sobotě teploty znovu o něco povyrostou.

  • 25 až 29 °C, na severovýchodě a východě kolem 23 °C
  • převážně jasno až polojasno
  • slabý až mírný severozápadní až severní vítr

Co čeká Česko v příštím týdnu?

Detailní předpověď počasí podle ČHMÚ na jednotlivé dny najdete ve infogalerii:

Zobrazit předpověď na následující týden
Předpověď na sobotu 11. července 2026, vydána 10. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na neděli 12. července 2026, vydána 10. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na pondělí 13. července 2026, vydána 10. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na úterý 14. července 2026, vydána 10. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
10 fotografií

Jak číst předpověď ČHMÚ?

Meteorologové připomínají, že předpověď popisuje nejpravděpodobnější vývoj počasí pro celé území České republiky. U přeháněk nebo bouřek proto neznamená jejich uvedení, že zasáhnou každou obec. Tyto jevy mají často lokální charakter a jejich přesné místo i čas se mohou s dalšími aktualizacemi měnit.

Výstrahy ČHMÚ: Rozšíření varování před požáry

V pátek meteorologové také rozšířili výstrahu před rizikem vzniku a šíření požárů v důsledku déletrvajícího sucha s platností od 10. července do odvolání. Zatímco v uplynulých dnech se výstraha týkala Jihomoravského kraje, aktuálně platí i pro vybraná místa na Vysočině a v Pardubickém, Zlínském a Olomouckém kraji.

Výstraha ČHMÚ k 10. 7. 2026

Aktuální hydrometeorologická výstraha:

  • Jev: Riziko požárů
  • Stupeň: Nízký
  • Platnost: od 10.7.2026 (10:10) do odvolání
  • Kraje:
    Jihomoravský kraj
    Pardubický kraj: Moravská Třebová, Svitavy
    Vysočina: Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí
    Olomoucký kraj: Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov
    Zlínský kraj: Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště
  • Doporučení: Dodržujte zákazy a omezení vydaná kvůli suchu. Neodhazovat cigaretové nedopalky. V přírodě nerozdělávat oheň ani nepoužívat otevřený plamen. Opatrnost při práci s technikou a v blízkosti železnice, kde mohou jiskry zapálit suchý porost.
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