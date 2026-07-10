V článku se dále dozvíte
- Co čeká Česko o víkendu?
Sobota 11. července 2026
Neděle 12. července 2026
- Počasí na příští týden
- Jak číst předpověď ČHMÚ?
- Výstrahy ČHMÚ
Počasí o víkendu
Po několika chladnějších dnech bude o víkendu počasí znovu připomínat pravé léto. Slunce bude převládat na většině území, teploty se budou postupně zvyšovat a maxima se dostanou skoro na hranici třicítky. Na severovýchodě republiky ale bude oblačnosti více a nelze tam vyloučit ani krátké přeháňky.
Sobota 11. července 2026:
Sobota nabídne převážně slunečné letní počasí. Obloha bude většinou jasná až polojasná, především na severovýchodě se ale během dne může přechodně více zatáhnout.
- 25 až 29 °C, na severovýchodě kolem 23 °C
- většinou jasno až polojasno
- slabý až mírný severní vítr
Neděle 12. července 2026:
V neděli bude ještě tepleji. Na většině území převládne slunečné počasí, jen na severovýchodě se při větší oblačnosti mohou místy vyskytnout přeháňky. Oproti sobotě teploty znovu o něco povyrostou.
- 25 až 29 °C, na severovýchodě a východě kolem 23 °C
- převážně jasno až polojasno
- slabý až mírný severozápadní až severní vítr
Co čeká Česko v příštím týdnu?
Detailní předpověď počasí podle ČHMÚ na jednotlivé dny najdete ve infogalerii:
Jak číst předpověď ČHMÚ?
Meteorologové připomínají, že předpověď popisuje nejpravděpodobnější vývoj počasí pro celé území České republiky. U přeháněk nebo bouřek proto neznamená jejich uvedení, že zasáhnou každou obec. Tyto jevy mají často lokální charakter a jejich přesné místo i čas se mohou s dalšími aktualizacemi měnit.
Výstrahy ČHMÚ: Rozšíření varování před požáry
V pátek meteorologové také rozšířili výstrahu před rizikem vzniku a šíření požárů v důsledku déletrvajícího sucha s platností od 10. července do odvolání. Zatímco v uplynulých dnech se výstraha týkala Jihomoravského kraje, aktuálně platí i pro vybraná místa na Vysočině a v Pardubickém, Zlínském a Olomouckém kraji.
Aktuální hydrometeorologická výstraha:
- Jev: Riziko požárů
- Stupeň: Nízký
- Platnost: od 10.7.2026 (10:10) do odvolání
- Kraje:
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj: Moravská Třebová, Svitavy
Vysočina: Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí
Olomoucký kraj: Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov
Zlínský kraj: Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště
- Doporučení: Dodržujte zákazy a omezení vydaná kvůli suchu. Neodhazovat cigaretové nedopalky. V přírodě nerozdělávat oheň ani nepoužívat otevřený plamen. Opatrnost při práci s technikou a v blízkosti železnice, kde mohou jiskry zapálit suchý porost.