Nadprůměrné teploty přinesl už konec února a začátek března. A podobné počasí bude pokračovat i v následujících týdnech, uvádí Český hydrometeorologický ústav v měsíční prognóze.
Tento týden budou teploty nadprůměrné. Od úterý do pátku ukážou teploměry přes den 12 až 17 °C, v sobotu 10 až 14, na Moravě ve Slezsku místy až 16 stupňů a v neděli 6 až 11 stupňů Celsia. Dlouhodobý průměr pro první půlku března je přitom 3 až 5 °C.
Další dva březnový týdny se budou podle meteorologů pohybovat na hranici průměru a nadprůměru. Přelom března a dubna, kdy začínají Velikonoce, se zatím jeví jako průměrný.
Jak bude do konce března a o Velikonocích
„Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme nejčastěji od 11 do 14 °C,“ uvádějí meteorologové. V noci bude výrazně chladněji, ale mrazivé noci se už nečekají. „Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se během období předpovědi měly pohybovat nejčastěji mezi +4 a nulou,“ doplňuje ČHMÚ v měsíčním výhledu, který vydává pravidelně na základě hodnot sledovaných od roku 1912.
|
První prodloužený víkend je až v dubnu. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody
Týden od 30. března do 5. dubna, kdy bude volno na Velký pátek 3. dubna a už ve čtvrtek začínají velikonoční prázdniny, bude zřejmě teplotně průměrný. Ale to neznamená, že bude méně tepleji. Naopak. Ve výhledu počasí meteorologové odhadují nejvyšší denní teploty na 11 až 15 °C.
Na příliv srážek a lepší nasycení půdy vodou to podle prognózy v březnu nevypadá. Začátek měsíce byl beze srážek a tento týden bude srážkově podprůměrný. Lepší to nebude ani ve zbytku prvního jarního měsíce, podle meteorologů budou další tři týdny na srážky průměrné až mírně podprůměrné.
Mapa Česka na stránce intersucho ukazuje, jak se nedostatek srážek odráží na nasycenosti půdy v Česku. Míst, která vykazují dlouhodobě málo vody, přibývá.
Pranostiky na březen
Co na to pranostiky? Příliš mokrý březen měl v očích našich předků špatnou pověst. „Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho,“ říká jedno z lidových mouder, a další jsou v podobném duchu: „Březen deštivý – úrodě se protiví.“
Ani úplné březnové sucho ale pranostiky nechválí, březen bez vody podle nich značí duben bez trávy.