První předpověď počasí na Velikonoce. Teploty už nebudou nadprůměrné

Autor:
  10:20
Ačkoliv astronomické jaro začne až v pátek 20. března odpoledne, jarní počasí vládne v Česku už od konce února. Nadprůměrné teploty kolem 15 stupňů Celsia meteorologové předpovídají pro celý měsíc březen. Ale první dubnový týden se vrátí k průměru. Špatná zpráva je, že srážky budou pod průměrem.
Pod Petřínem se to už zelená. Zatím tedy jen dole na zemi. (Praha, 3. ledna).

Pod Petřínem se to už zelená. Zatím tedy jen dole na zemi. (Praha, 3. ledna). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nadprůměrné teploty přinesl už konec února a začátek března. A podobné počasí bude pokračovat i v následujících týdnech, uvádí Český hydrometeorologický ústav v měsíční prognóze.

Tento týden budou teploty nadprůměrné. Od úterý do pátku ukážou teploměry přes den 12 až 17 °C, v sobotu 10 až 14, na Moravě ve Slezsku místy až 16 stupňů a v neděli 6 až 11 stupňů Celsia. Dlouhodobý průměr pro první půlku března je přitom 3 až 5 °C.

Další dva březnový týdny se budou podle meteorologů pohybovat na hranici průměru a nadprůměru. Přelom března a dubna, kdy začínají Velikonoce, se zatím jeví jako průměrný.

Předpověď teplotních charakteristik
Předpověď rozpětí týdenního průměru minimálních a maximálních teplot

Jak bude do konce března a o Velikonocích

„Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme nejčastěji od 11 do 14 °C,“ uvádějí meteorologové. V noci bude výrazně chladněji, ale mrazivé noci se už nečekají. „Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se během období předpovědi měly pohybovat nejčastěji mezi +4 a nulou,“ doplňuje ČHMÚ v měsíčním výhledu, který vydává pravidelně na základě hodnot sledovaných od roku 1912.

První prodloužený víkend je až v dubnu. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Týden od 30. března do 5. dubna, kdy bude volno na Velký pátek 3. dubna a už ve čtvrtek začínají velikonoční prázdniny, bude zřejmě teplotně průměrný. Ale to neznamená, že bude méně tepleji. Naopak. Ve výhledu počasí meteorologové odhadují nejvyšší denní teploty na 11 až 15 °C.

Na příliv srážek a lepší nasycení půdy vodou to podle prognózy v březnu nevypadá. Začátek měsíce byl beze srážek a tento týden bude srážkově podprůměrný. Lepší to nebude ani ve zbytku prvního jarního měsíce, podle meteorologů budou další tři týdny na srážky průměrné až mírně podprůměrné.

Mapa Česka na stránce intersucho ukazuje, jak se nedostatek srážek odráží na nasycenosti půdy v Česku. Míst, která vykazují dlouhodobě málo vody, přibývá.

Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961–2015 k 8. březnu 2026

Předpověď srážkových charakteristik

Pranostiky na březen

Co na to pranostiky? Příliš mokrý březen měl v očích našich předků špatnou pověst. „Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho,“ říká jedno z lidových mouder, a další jsou v podobném duchu: „Březen deštivý – úrodě se protiví.“

Ani úplné březnové sucho ale pranostiky nechválí, březen bez vody podle nich značí duben bez trávy.

Vstoupit do diskuse

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Poslanci dorazí v lidových krojích a jednat budou o digitální ekonomice

Přímý přenos
Poslanci při Dni lidových krojů a krajů. (11. března 2025)

Část poslanců v úterý do práce dorazí v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává tradice. Ve Sněmovně je v úterý třetí ročník Dne lidových krojů s tradičním průvodem z...

10. března 2026  6:05,  aktualizováno  11:19

Jako náctiletí museli odejít od matky, OSN se jich zastala. U Ústavního soudu neuspěli

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost sourozenců z jižní Moravy, kteří v roce 2019 museli jako náctiletí odejít od matky do krizového centra. Na základě předběžného opatření Krajského soudu v Brně tam...

10. března 2026  11:14

Černý kouř nad Otrokovicemi. V areálu firmy Toma hoří materiál pod střechou

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Osm jednotek hasičů likviduje požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích. Hoří zde balíky s materiálem umístěným pod zastřešeným prostorem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu....

10. března 2026  11:03,  aktualizováno  11:12

Ojetina po Pekarové, hájil šéf SPD jízdu v BMW. Stát ho pořídil už pro Vondráčka

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Předseda poslanecké Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dříve kritizoval svou předchůdkyni v úřadu Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), že užívala luxusní BMW řady 7. Nyní jej ale využívá i on. Hájí se tím,...

10. března 2026  11:04

Vyháníme Rusy z Dněpropetrovské oblasti. Ukrajina hlásí úspěšnou protiofenzivu

Zničené domy v obci Pokrovske v Dněpropetrovské oblasti (28. února 2026)

Ukrajina během své nedávné protiofenzivy téměř zcela vytlačila ruská vojska z Dněpropetrovské oblasti. Zbývá osvobodit tři vesnice, uvedl v rozhovoru se serverem RBK-Ukrajina ukrajinský generál...

10. března 2026  10:54

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:48

Merz bude tlačit na Babiše. Nechce, aby se paktoval se Slovenskem a Maďarskem

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před úterní návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním...

10. března 2026  10:34

Pavel je na návštěvě Lotyšska. Jednat bude i o bezpečnostních hrozbách pro Evropu

Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, bude následovat...

10. března 2026  10:33

Na donbaském bojišti se hemží roboti. Vojákům vozí i dřevo na šašlik

Premium
Slavjansk. Ukrajinští vojáci používají pozemní roboty k lecčemu. Třeba k...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Zatímco nebe nad ukrajinským bojištěm ovládly drony, po polňačkách rachotí pozemní roboti. Zajišťují zásobování, evakuují zraněné, některé i bojují. Poptávka je obrovská, ukrajinská armáda by jich...

10. března 2026  10:30

První předpověď počasí na Velikonoce. Teploty už nebudou nadprůměrné

Pod Petřínem se to už zelená. Zatím tedy jen dole na zemi. (Praha, 3. ledna).

Ačkoliv astronomické jaro začne až v pátek 20. března odpoledne, jarní počasí vládne v Česku už od konce února. Nadprůměrné teploty kolem 15 stupňů Celsia meteorologové předpovídají pro celý měsíc...

10. března 2026  10:20

Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

Policisté zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. V...

Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.

10. března 2026  10:20

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

10. března 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.