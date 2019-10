Noční mrazy končí, o víkendu se vrátí teplo. Obloha se ale postupně zatáhne

6:19

Mrazivá rána s teplotami od -1 do -5 stupňů Celsia vydrží do pátku. Během víkendu se oteplí, ale také přibude oblačnosti a do střední Evropy dorazí dešťové srážky. Nejtepleji bude v neděli a v pondělí, kdy by odpolední teploty ojediněle mohly dosáhnout až 17 stupňů Celsia, informoval iDNES.cz meteorolog Miloš Dvořák.