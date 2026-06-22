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Začátkem týdne se ochladí na třicítky, extrémní teploty se vrátí v dalších dnech

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  7:09
Začátkem týdne teploty mírně klesnou, stále se však budou držet kolem třicítky. Místy mohou přijít přeháňky či bouřky. V průběhu týdne pak opět přijdou tropické teploty, které podle meteorologa Štefana Handžáka z Českého hydrometeorologického ústavu místy vystoupají až ke 36 °C. Obloha bude jasná a déšť ojedinělý.

Lidé si užívají prvního tropického dne u Jablonecké přehrady. (23. května 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V pondělí bude podle Handžáka převážně polojasno až oblačno, ráno a večer místy i jasná obloha, během dne pak přejde v oblačnou až zataženou a lokálně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. „Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru a kroupami,“ uvedl Handžák.

Nejvyšší teploty se podle něj budou pohybovat mezi 26 až 31 °C, na jihu Moravy až 33 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný severní až severovýchodní o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách zesílí.

V noci na úterý očekává Handžák jasno až polojasno, zpočátku při zvětšené oblačnosti také ojediněle přeháňky a k ránu mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 14 °C, na severovýchodě mezi 15 až 11 °C. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 m/s.

Přes den pak bude polojasno až jasno, ráno přijdou ojediněle mlhy. „Během dne se budou místy při přechodně zvětšené oblačnosti zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy tvořit přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné,“ uvedl Handžák.

Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 °C, na jihu Moravy a ojediněle i v Čechách vystoupají až ke 32 °C, v 1000 m na horách bude kolem 22 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

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Ve středu bude jasno až polojasno, na Šumavě přijdou přes den při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 až 13 °C, na severovýchodě mezi 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty mezi 27 až 32 °C. Vát bude slabý proměnlivý nebo severní vítr o rychlosti do 4 m/s.

Ve čtvrtek bude opět jasná až polojasná obloha. Nejnižší noční teploty budou mezi 19 až 14 °C, na severovýchodě mezi 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty mezi 29 až 34 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní o rychlosti do 4 m/s.

V pátek očekává Handžák jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty budou podle něj mezi 20 až 15 °C, nejvyšší denní teploty mezi 30 až 35 °C, na severovýchodě mezi 28 až 31 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo východní o rychlosti do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

Meteorologové očekávají polojasno až jasno, od neděle mohou přijít ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti přeháňky nebo bouřky, zejména v Čechách. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 21 až 16 °C, nejvyšší denní teploty mezi 31 až 36 °C.

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