Po zbytek měsíce budou teploty jako na houpačce. Přelom prázdnin proprší

Následující týden by se mělo podle meteorologů ochladit a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Do poloviny srpna se budou v Česku střídat chladnější a teplejší období. Předposlední červencový týden by se proto mělo zase oteplit a denní maxima mohou vystoupat i na 28 stupňů. Na přelomu poloviny prázdnin se opět ochladí a bude i pršet.