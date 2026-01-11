Mráz doprovodí mrznoucí déšť a bude se tvořit ledovka

Silný mráz na českém území doprovodí v pondělí sněžení, které se místy promění v mrznoucí déšť. Hrozí tvorba ledovky.

Silný mráz na českém území 11. a 12. ledna 2026. | foto: X: ČHMÚ

Vyplývá to z výstrahy meteorologů.

„V přílivu studeného vzduchu od severu budou noční a ranní teploty v pondělí 12. 1. klesat na celém území s výjimkou jihu Moravy a části Moravskoslezského kraje pod -12 °C. V pondělí později odpoledne a večer začne sněžení od západu přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky,“ uvedli na síti X.

Ledovka se začne tvořit nejprve v jihozápadní polovině Čech a během úterka se rozšíří dál na východ.

„V severovýchodních částech území je výskyt ledovky málo pravděpodobný. Tloušťka ledovky zejména v pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy až na jihozápad Moravy může dosáhnout 2 až 5 mm.“

OBRAZEM: Běžky v oboře Hvězda, rohačky v Záhoří. Sníh a led si užívá celé Česko

V místech s ledovkou hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet i k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb. Možné lámání větví stromů.

