Mráz doprovodí mrznoucí déšť a bude se tvořit ledovka

Vyplývá to z výstrahy meteorologů.
„V přílivu studeného vzduchu od severu budou noční a ranní teploty v pondělí 12. 1. klesat na celém území s výjimkou jihu Moravy a části Moravskoslezského kraje pod -12 °C. V pondělí později odpoledne a večer začne sněžení od západu přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky,“ uvedli na síti X.
Ledovka se začne tvořit nejprve v jihozápadní polovině Čech a během úterka se rozšíří dál na východ.
„V severovýchodních částech území je výskyt ledovky málo pravděpodobný. Tloušťka ledovky zejména v pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy až na jihozápad Moravy může dosáhnout 2 až 5 mm.“
V místech s ledovkou hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet i k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb. Možné lámání větví stromů.